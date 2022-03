Fernando del Rincón aclara la razón por la que volvió de Ucrania: "Ninguno de los dos quería regresar" Tras especulaciones de por qué retornó de Ucrania a la semana de su cobertura, el respetado periodista responde con la verdad y desmiente la información falsa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de una semana de brillante cobertura en Ucrania, con directos amenazados y sucesos propios de una guerra vivida en directo, Fernando del Rincón y su productor Julián Zamora regresaron a sus hogares en Miami. Aunque algunos medios dieron razones en ningún momento ratificadas por el periodista de CNN, la verdad de su regreso fue contada abiertamente y de forma muy generosa por el también reportero. A través de un directo conmovedor en el que agradeció el amor y el cariño recibido a raudales durante este tiempo en medio del conflicto, Fernando también aclaró por qué está de vuelta a casa y en su plató habitual. Si hubiera sido por él, tiene claro que todavía estaría en el lugar de los hechos compartiendo con su público el minuto a minuto de este horror. "La salida de Ucrania no dependía de mí ni de Julián... Salimos porque la empresa nos pidió que saliéramos, no fue algo que nosotros pudiéramos controlar ni algo que nosotros quisiéramos, se los digo. Aunque las condiciones eran muy difíciles ninguno de los dos quería regresar ni salir de Ucrania", dijo sincero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El viaje que se suponía iba a ser de 20 días se quedó en 7, pero igual fue tiempo suficiente para sentir, vivir y percibir el terrible evento histórico que está teniendo lugar en esta parte del mundo. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: IG/CNNEE Agradecido y muy empático con su público, quiso hacer este en vivo antes de salir al aire y contestar a sus dudas y preguntas compartiendo lo que vivió y sintió. "Todo el tiempo sentí miedo... Siempre tuve miedo, es importante tener miedo porque te mantiene alerta, agudo en todos tus sentidos y que estés pendiente de tu entorno, lo único que hay que hacer es aprender a canalizar ese miedo y usarlo a tu favor" , expresó sincero. Lo que espera es que algún día no solo se acabe esta guerra, sino que se haga justicia por toda la masacre y los actos injustificados de los que ha sido testigo. "Mi balance es terrible, me pregunto si se hará justicia, una cosa es que se llegue a un cese al fuego y otra es que haya justicia para sus víctimas y familiares", puso sobre la mesa. Antes de desconectar quiso agradecer nuevamente la energía y las palabras tan amorosas que le llegaron desde las redes y que también sirvieron de apoyo a su mujer Jullye Giliberti, quien vivió una gran angustia al ver a su pareja correr tanto riesgo. "Quería pasar para agradecerles de corazón, gracias por todo ese cariño, amor, abrazos, les agradezco siempre. Les debía este agradecimiento persona a persona, a todos, mil gracias por su seguimiento apoyo y palabras, si no fuera por ustedes yo hace rato que le hubiera parado a esto, ustedes son mi motor, mi motivación, mi causa, mi razón, así que ustedes mandan", se despidió con emoción. Aunque no descarta regresar, por ahora su misión está frente a las cámaras para seguir informando y acompañando al gran público, ese que le quiere y respeta aún más si cabe.

