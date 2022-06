Fernando del Rincón comparte triste noticia y pide ayuda: "Ustedes saben que yo no hago esto" El conductor utilizó sus redes sociales para solicitar el apoyo de sus seguidores ante un hecho que le afecta directamente y que ha sido un golpe muy duro para él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes están más enfocadas en todo lo que tiene que ver con su trabajo, sus coberturas y asuntos estrictamente laborales. Sin embargo, en esta ocasión, Fernando del Rincón hizo una excepción para compartir una triste noticia que le afecta a modo personal. A través de un video en su perfil de Instagram, el conductor mexicano se dirigió a sus casi 2 millones de seguidores para solicitarles ayuda. "Yo les estoy pidiendo que me ayuden, ustedes saben que yo no hago esto", expresa Fernando consternado en una parte del mensaje. Una situación muy dolorosa que le ha llevado a contarla y hacer partícipes a todos para quienes puedan aportar su granito de arena. Fernando del Rincón Fernando del Rincón | Credit: CNN Esta vez no se trata de un hecho ajeno que ocurre fuera de su vida, sino que le toca de forma muy directa. Desde la cancha de tenis donde suele acudir muy a menudo con su grupo de amigos y entrenadores, Fernando explicó con detalle qué es lo que ha pasado. "Este es mi templo, de los mejores momentos que yo paso en la vida y donde saco toda la frustración y la ansiedad... Es mi lugar de retiro mental y espiritual, y hoy se ve interrumpido todo eso por una muy mala noticia", explicó visiblemente afectado. Uno de sus colegas y maestros, al que considera su Tsen Tsei por todo lo que aporta a su grupo, no solo en términos de conocimiento en la pista sino también en lo personal, acaba de ser diagnosticado con un cáncer de estómago, una noticia que les ha dejado a todos muy tristes y con la necesidad de tender su mano para ayudarle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que se viene va a ser muy caro para Rafa y su familia, necesitamos apoyarlo económicamente... Si podemos enfrentarlo juntos como familia tenística sería maravilloso, echarle la mano a un hombre que ha criado y creado a tantos tenistas... Lo que sea que puedan, un dólar, 50 centavos, cuando se suma por la cantidad de gente que nos está apoyando, seguramente vamos a poder costear los gastos médicos de nuestro querido Rafa", prosiguió. Para ello se ha abierto una página en GoFundMe a nombre de Rafael Milla Tennis Coach. "Gracias a ustedes por su apoyo", concluyó Fernando deseando con todas sus ganas a su colega Rafo, como le llaman en el campo, su completa recuperación.

