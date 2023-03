Fernando del Rincón aclara los rumores sobre sus supuestos problemas de salud Tras la alarma creada en las redes sobre su estado, el conductor decidió compartir este mensaje y disipar las dudas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram y un público fiel en televisión que le quiere y sigue desde hace muchos años. Por eso, Fernando del Rincón, siempre se ha mostrado abierto y sincero con ellos. En estos días, el periodista mexicano ha estado recibiendo mensajes en algunas de sus publicaciones mencionando su supuesto mal estado de salud y deseándole pronta recuperación. "Fernando, ¿cómo sigues de tu salud? Los que te queremos te enviamos bendiciones y deseos inmensos de recuperación", "Cuídate, salud, recupérate", "Que Dios te conceda mucha salud y pronta recuperación", le escribieron tan solo algunos. Ante la alarma generada, el ganador de un Emmy compartió un escrito en su perfil de IG para aclararlo todo. Fernando del Rincón Fernando del Rincón comparte cómo está | Credit: IG/Fernando del Rincón Lo hizo a través de un video haciendo ejercicio en su apartamento en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sé de dónde salió cierta preocupación por mi salud. Igual millones de gracias por sus mensajes. Pero les digo algo, estoy mejor que nunca, al 1000%. ¡Para muestra aquí les dejo! De nuevo, gracias de todas formas", escribió junto a estas imágenes. La publicación deja claro que el comunicador de 53 años, no solo se encuentra bien y saludable, sino que, además, está en plena forma. Su esposa y gran apoyo, Jullye Gilibertie, también aseveró el estupendo estado de su marido. "Mejor que nunca mi cielo, seguimos ¡y que Dios te siga acompañando en todo, mi campeón de campeones!", le expresó, zanjando así cualquier duda. Fernando sigue a la cabeza del programa Conclusiones CNN, de CNN en Español, que conduce desde 2015 con gran éxito.

