Fernando del Rincón abandona el directo tras amenaza de bombardeo: "Me tengo que ir, me tengo que ir" En plena transmisión de su noticiero empezaron a sonar las alarmas que anuncian la posibilidad de un ataque inmediato. El periodista tuvo que abandonar rápido el lugar para refugiarse en un búnker. Así fue el tenso momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reloj marcaba las 4.17 AM en Ucrania, las 10.17 PM en la costa Este en Estados Unidos. Fernando del Rincón se disponía a reportar desde la zona de guerra todo lo vivido y acontecido hasta el momento. Después de un largo viaje lleno de retos y situaciones complejas, el periodista mexicano llegó a su destino para informar del minuto a minuto de un conflicto bélico que empeora por momentos. En plena transmisión en directo desde su programa en CNN, el conductor y reportero se vio obligado a interrumpir su relato y abandonar el lugar de inmediato. Su vida y la de su equipo corrían peligro. El sonido inesperado de las alarmas que anuncian amenaza de bombardeo y, por tanto, una situación de extrema emergencia, les obligaron a salir de allí. "Eso que escuchan de fondo es el sonido más terrorífico", anunció con calma pero notable preocupación. "Tengo que interrumpir mi transmisión, estoy obligado a acercarme al refugio más cercano... Tenemos que salir... Me tengo que ir, me tengo que ir...", concluyó. A veces la magia del directo es así de angustiosa. En el rostro de Fernando se podía percibir la dura realidad que estaba contando, esta vez en el lugar de los hechos y en primera persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La preocupación de los televidentes y seguidores de la cadena se hizo notar con mensajes de consternación y, especialmente, oraciones para que el equipo de CNN pudiera salir de allí ileso de los posibles ataques. Apenas una hora después, la propia cadena mostró el lugar donde Fernando y sus compañeros fueron a refugiarse en caso de bombardeos. "Vamos al subterráneo del lugar donde nos estamos quedando para resguardarnos... Esperemos que no haya un bombardeo porque eso significaría quedarnos un tiempo indefinido allí abajo", informó en un video posterior. La angustia por el estado de alarma convive con el deber y la entrega de Fernando y sus compañeros de transmitir lo que pasa en este otro lado del mundo. El espíritu periodístico y servicio a la noticia de Fernando vuelve a ponerse en la palestra en esta ocasión, una más grave y complicada. La audiencia del noticiero y los allegados a los integrantes de CNN que están a pie de guerra esperan noticas alentadoras de lo sucedido y que todo haya sido una falsa alarma.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernando del Rincón abandona el directo tras amenaza de bombardeo: "Me tengo que ir, me tengo que ir"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.