Fernando de Lozanne, ex de Sandra Echeverría, dice que no confesó infidelidad a Karla Souza: "Yo soy fiel" Fernando de Lozanne asegura que no le fue infiel a su exesposa Sandra Echeverría y que nunca habló en un avión con la actriz Karla Souza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Leonardo de Lozanne asegura que nunca le fue infiel a su exesposa, la actriz Sandra Echeverría. De Lozanne negó haberle confesado una supuesta infidelidad a la actriz Karla Souza, como se reportó. Souza recién contó en un podcast con Roberto Martínez que un famoso cantante un avión le había confesado que se había separado de su esposa tras serle infiel. Ella nunca reveló el nombre, y De Lozanne afirma que no se trata de él. "La he visto dos veces en mi vida, una vez en Miembros al aire hace 10 años y nunca me la he encontrado en un avión. Fue un medio chafa, patito, quien inventó eso. A mí me da risa, son burradas, cuando tienes la culpa enojate y preocúpate, pero nada", dijo el cantante. Karla Souza Credit: (JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) "Nunca en mi vida me la he encontrado en ningún avión, ella muy educadamente no quiere revelar a la persona que fue, pregúntale a ella 'no nos digas quién fue, pero ¿fue Leo o no?', va a decir que no", añadió sobre Souza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo de Lozanne Sandra Echeverria Credit: (JC Olivera/Getty Images) El cantante y actor — que actúa en la obra "La Clase" junto a José Eduardo Derbez— dijo que está en proceso de divorcio con Echeverría, de quien se separó a finales del 2022. Eso sí, dejó claro que él no fue infiel. "Claro, yo soy fiel, sí totalmente, aunque me la hubiera encontrado no le hubiera contado mi vida a Karla", enfatizó.

