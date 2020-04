Las mujeres de Fernando Colunga dentro y fuera de la pantalla By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Hombre más deseado Image zoom Mezcalent Si bien Fernando Colunga nunca se ha casadi ni comprometidoó, el actor ha sido uno de los más deseados dentro y fuera de la pantalla. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Blanca Soto Image zoom Mezcalent Se ha dicho que la pareja tuvo una relación especial cuando protagonizaron la telenovela Porque el amor manda. Aunque hubo rumores de que incluso compraron una casa juntos, nunca se confirmó el romance. 2 de 11 Applications Ver Todo ¿Habrá algo? Image zoom Mezcalent (x2) Siete años después de su rumoreado romance, Fernando Colunga y Blanca Soto se reencontraron en un evento y se dispararon las especulaciones. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Aracely Arámbula Image zoom Mezcalent Después de protagonizar Abrázame muy fuerte, supuestamente comenzaron una relación. Algunos programas de televisión afirmaron que la actriz lo había confirmado, pero Colunga lo negó en un comunicado. 4 de 11 Applications Ver Todo Gaby Spanic Image zoom Agencia México Al menos en la pantalla, el mexicano y la actriz venezolana tuvieron múltiples romances, como el de la popular novela La usurpadora. 5 de 11 Applications Ver Todo Silvia Navarro Mezcalent Protagonizaron un romance en la telenovela Mañana es para siempre. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Adela Noriega Mezcalent Con su compatriota hasta llegó al altar en Amor real. 7 de 11 Applications Ver Todo Susana González Agencia México Mientras filmaban la telenovela Pasión, la actriz rompió su compromiso con Eduardo Santamarina, pero Colunga no fue el motivo de la ruptura. 8 de 11 Applications Ver Todo Thalía Televisa Muchos se preguntaron si dos tuvieron un romance cuando grabaron la telenovela María la del Barrio. "Fue como un amor de novela, como comenzó, terminado. Quedamos con esa amistad, con ese cariño que se queda para siempre", contó la actriz en una entrevista con Yahoo. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lucero Twitter de Lucero Los dos protagonizaron romances en culebrones como Alborada, Mañana es para siempre o Soy tu dueña. 10 de 11 Applications Ver Todo Edith González Image zoom Agencia México Con la fallecida actriz protagonizaron un romance en 1999 en la telenovela Nunca te olvidaré. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

