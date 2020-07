Fernando Colunga está de luto por la muerte de su padre El actor recibió la triste noticia en el set de rodaje de Malverde, en Miami. Su papá padecía de un cáncer de colon y estaba en tratamiento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando Fernando Colunga vive uno de sus momentos más pletóricos como actor, la vida le juega una mala pasada. El primer actor está de luto tras la muerte de su padre tal y como informó Noticieros Televisa a través del programa Al aire con Paola Rojas. "Fernando atraviesa por uno de los momentos más complicados pues hace algunas semanas falleció su padre", explicaba la conductora Odalys Ramírez. Fernando Colunga padre sufría de un cáncer de colon desde hace tiempo y había pasado por tratamiento de quimioterapia. Desafortunadamente, tuvo una recaída de la que no pudo recuperarse y finalmente perdió la batalla contra esta dura enfermedad. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este triste capítulo ocurría en medio de la pandemia del coronavirus, lo que hizo que su padre tuviera que acudir solo al hospital sin la compañía de sus familiares, ni siquiera su mujer, Margarita Olivares. Según siguió informando el espacio de Televisa, Fernando no pudo despedirse como hubiera querido de su padre por esta situación ni acudir a su cremación. Al actor la noticia le pilló en Miami donde graba la serie de Telemundo Malverde: el santo patrón. Image zoom Fernando Colunga es Malverde: El santo patrón Instagram Hasta ahora se desconocen más datos ya que el protagonista de la icónica Esmeralda no tiene redes sociales ni ha compartido comunicado alguno con la prensa. Nuestro más sentido pésame a Fernando y toda la familia. QEPD.

Close Share options

Close View image Fernando Colunga está de luto por la muerte de su padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.