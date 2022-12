Fernando Carsa, el actor que rompe estereotipos

Cuando Fernando Carsa estaba concluyendo la universidad llegó la pandemia y las cosas cambiaron. Sin embargo, lo que parecía un conflicto difícil de superar se convirtió en la catapulta de su carrera profesional con un rol estelar en la serie Acapulco. "Fue algo muy peculiar porque me gradué de la universidad en medio de la pandemia, en 2020. Entonces, se canceló mi graduación, todo el medio cerró y, por el destino, mis managers pudieron encontrarme y me consiguieron esta audición para Acapulco", mencionó a People en Español.

"Desde que vi la audición, me quedé en shock porque no podía creer que una empresa como Apple le estuviera dando la oportunidad a los latinos de tener esta exposición y este espacio con un show que, aparte, era bilingüe y se trataba sobre mexicanos, más que nada, y de la unión de las culturas mexicana y estadounidense", agregó. "Y mientras, el show se desarrolló también se pudieron integrar españoles, colombianos, etc.".

A partir de su personaje de Memo, este actor ha logrado demostrar que se puede luchar contra los estereotipos y salir avante. "Personalmente, lo que más he aprendido es que lo que me hace diferente es lo que me hace especial", relató. "Celebrarme como soy; mi personalidad, mi cuerpo, mi orientación sexual, es lo más hermoso que puedo hacer, que le da razón a mi vida y es lo me va ayudar en esta industria a, de verdad, crear un cambio, un impacto. He aprendido ha amarme mucho y ha respetarme".

Fernando Casa Fernando Casa | Credit: Bonnie Nichoalds

Para este famoso trabajar en esta producción "ha sido una experiencia maravillosa porque fue el inicio de mi carrera"; por lo tanto, se siente muy feliz de tener su primera oportunidad con "un elenco tan impresionante, que incluye a Eugenio Derbez, Damián Alcazar, Vanessa Bauche, Regina Orozco". De hecho revela que trabajar con esta última actriz "ha sido una experiencia súper bonita y he aprendido muchísimo" porque le ha dejado grandes lecciones a nivel profesional y personal. "[Regina Orozco] respeta a todo el mundo en el set", mencionó.

"Me ha enseñado muchísimo, obviamente me ha dado consejos, y mucho lo he aprendido viendo como trabaja. Es una mujer que siempre está preparada, que a todo el mundo trata con mucho respeto, que a todo el mundo le da muchísimo amor", continuó. "Se da la autonomía de crear una relación personal con cada uno en el set y da a cada persona el respeto que se merece. A pesar que es una diva en el escenario, es súper bondadosa y súper humana detrás de escena, y eso es hermoso de ver. Me ha enseñado mucho es a amarme como soy y a presentarme exactamente como soy en este medio".

"El mensaje que quiero enviar a la gente, que es de amor propio, libertad y vivir tu vida al máximo",

Fernando Carsa

Fernando Casa Fernando Casa | Credit: Bonnie Nichoalds

El joven reveló otra importante herramienta que le compartió Regina Orozco. "Los dos somos gente de cuerpo grande y hemos tenido que batallar en este medio por como la gente nos juzga. Y ella me echado muchas porras de 'ámate como eres; dale gracias a tu cuerpo que te mantiene vivo todos los días; no te estés peleando con tu cuerpo'", confesó. "Entonces, me ha ayudado mucho como actor y como persona a salir adelante y crear el mensaje que quiero enviar a la gente, que es de amor propio, libertad y vivir tu vida al máximo".