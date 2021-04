Fernando Carrillo sufre desafortunado accidente al volcar su vehículo El actor tachó lo ocurrido como un "milagro" ya que pudo haber perdido la vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los milagros existen y Fernando Carrillo puede dar fe de ello. El inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Rosalinda y María Isabel sufrió este martes un desafortunado accidente mientras conducía su vehículo que fácilmente pudo haberle costado la vida. "Hoy viví un milagro más", admitió Carrillo a través de su perfil de Instagram. El vehículo en el que se desplazaba el actor volcó repentinamente con él adentro, dejándolo en una situación delicada que le pudo haber ocasionado graves daños físicos. Afortunadamente, todo quedó en un susto y hoy Fernando vive para poder contarlo. Fernando Carrillo Así quedó Carrillo tras volcar su vehículo | Credit: Instagram Fernando Carrillo "Me pude haber fracturado el cuello y pude haber perdido la vida. Pero Dios tiene un gran plan aún para mí. Gracias, gracias, gracias padre amado. Tus milagros no dejan de sorprenderme", escribió Carrillo junto a las imágenes del accidente sufrido. El actor, que se encuentra en Costa Rica lejos de su esposa y su hijo, no dudó en enviar un mensaje a su familia tras vivir en su propia piel este milagro de vida. Fernando Carrillo Fernando Carrillo celebra el milagro que vivió | Credit: Instagram Fernando Carrillo "Amado hijo y esposa ya pronto estaré de regreso a casa. Amén", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejado de la televisión desde hace varios años, Fernando se convirtió en padre por segunda vez el pasado mes de marzo fruto de su matrimonio con María Gabriela Rodríguez. Aunque viaja constantemente por motivos de trabajo, el actor tiene fijado actualmente su lugar de residencia en Tulum, México, donde pasa la mayor parte del tiempo.

