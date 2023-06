Fernando Carrillo revela cuánto dinero gana por desnudarse en OnlyFans El actor venezolano Fernando Carrillo habló de su cuenta en OnlyFans y reveló cuanto dinero gana por sus desnudos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Fernando Carrillo robó suspiros como galán de telenovelas como Rosalinda, Cara bonita y María Isabel. El actor venezolano habló en La mesa caliente (Telemundo) sobre sus candentes fotos en la plataforma para adultos OnlyFans, y reveló cuánto dinero gana por sus desnudos. Cuando la actriz Aylín Mujica, una de las presentadoras del show, le preguntó si ganaba lo mismo en OnlyFans que con sus telenovelas o series, el actor se sinceró. "A mí me ha sorprendido muchísimo y sí se gana aproximadamente lo mismo, lo equivalente a los contratos de los años 2000, 1999, esa época que era maravillosa", dijo el histrión de 57 años. "Solo que se trabaja solo cuatro días al mes, en vez de 28". El coprotagonista de actrices como Thalía, Adela Noriega y Catherine Fulop añadió sobre sus fotos en Only Fans: "No hay nada de lo que me avergüence, son producciones super bien hechas y si vamos a los desnudos de la humanidad, los primeros desnudos fueron los de Adán y Eva, y después lo han hecho Madonna, Marilyn Monroe, John Lennon y Yoko Ono". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernando Carrillo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El actor hizo una videollamada con el programa desde Filipinas, donde está trabajando en "varios proyectos", de los cuales aún no da detalles. Carrillo dijo que se reconcilió con su esposa, María Gabriela Rodríguez, y está feliz junto a su hijo Milo, de dos años. "Es la nueva generación, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que producir, y más ahora que tengo un hijo hermoso, una familia bella", añadió Carrillo sobre su colaboración con la plataforma OnlyFans. "Uno se va abriendo las puertas en el camino, cuando a veces alguna se te cierra, Dios siempre te abre una mucho más grande".

