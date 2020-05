A Fernando Carrillo lo llaman narcisista por esta foto sin camisa en Instagram y él responde así El actor venezolano Fernando Carrillo compartió una sensual foto suya sin camisa de hace unos años en Instagram y reaccionó así cuando lo llamaron narcisista. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fernando Carrillo compartió una foto suya sin camisa de hace unos años en una playa en Cancún y fue criticado por una de sus seguidoras, quien lo llamó "narcisista". El actor venezolano no se quedó callado y le respondió sin censura. "Feliz #tbt Cancún 1999. ¿A quién le gusta la milanesa? #ferreveryoung #inlove #amor #amen", escribió en el pie de foto, haciendo referencia a la película Forever Young y a ser "eternamente joven". En la imagen, vemos a la estrella de telenovelas como Rosalinda, María Isabel, y La dama de rosa, mostrando su musculatura y embarrado de arena. La seguidora de Carrillo en Instagram comentó sobre la foto: "El hombre más narcisista que he visto aquí". Entonces el actor de 54 años le respondió: "Jajajajaja. Sin duda el que más se ama y aman. Jajajajaja Quiérete. Gracias". Image zoom (Maarten de Boer/ABC via Getty Images) No es la primera vez que Carrillo es criticado por sus publicaciones en Instagram. Hace unos meses, cuando compartió las primeras fotos junto a su novia, la actriz venezolana María Gabriela, le llovieron críticas por la diferencia de edad entre ambos. Tras publicar una romántica foto abrazando a la joven en una piscina natural del parque ecoturístico Cenotes Casa Tortuga de Tulúm, un seguidor suyo comentó: “Qué lindo con su hijita”. Entonces Carrillo le respondió: “Tú sabes. Y nos esperan par de hijos más. Gracias”, con emojis de besos y corazones. Definitivamente el actor sabe defenderse con los haters.

