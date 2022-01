Fernando Carrillo regresa a su país y desata el escándalo: "Venezuela no es una dictadura" El actor destacó el progreso y los cambios para bien de su país provocando la ira y el enfado de muchos de sus compatriotas. "Deja de manipular la realidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 11 años sin estar en Venezuela, Fernando Carrillo regresó al país donde nació y donde tantos éxitos televisivos cultivó. Emocionado desde su llegada en diciembre para pasar las fiestas, el actor ha ido colgando videos, fotos y reflexiones de lo que está viendo y viviendo. Acompañado de su esposa Gaby y el hijo de ambos, Milo, el protagonista de Abigail ha querido desmentir todo lo que se ha dicho de Venezuela en los últimos tiempos, destacando su potencial y progreso. Entre las muchas cosas que ha confirmado es que ve "a Venezuela HERMOSA y latiendo fuerte. Como nunca la había visto", también que observa "INMENSAS oportunidades para invertir, para crecer y para ser FELIZ", escribió en algunas de sus publicaciones. "Voy a buscar al Presidente Nicolás Maduro y a la Primera Dama Cilia Flores para ofrecerles mi apoyo y toda la inversión que esté a mi alcance y para decirle al mundo que VENEZUELA NO ES UNA DICTADURA como nos han querido pintar y promocionar. Sí hay comida, sí hay gasolina, sí hay medicinas y el BLOQUEO INHUMANO y CRIMINAL al único que lastima DURO es al HEROICO Y BRAVÍSIMO PUEBLO VENEZOLANO", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas afirmaciones que han tenido contestación inmediata por parte de muchos compatriotas que se han visto obligados a abandonar el país no precisamente por las facilidades y oportunidades que él cita en sus posts. "Fer, qué desilusión", "Qué decepción mientras sus compatriotas mueren de hambre él respalda a Maduro", "¿Ya fuiste a los hospitales y colegios públicos para saber e que estado están?", "No mereces ser venezolano", le escribieron tan solo algunos de sus seguidores. Precisamente estando en Venezuela, Fernando se contagió de coronavirus y estuvo 12 días confinado. Ya recuperado, sigue recorriendo el país y grabando videos para la segunda parte de Dos Carrillos y medio, una especie de reality familiar con grabaciones de su vida y los lugares que visitan. En este caso es su país. Ante el aluvión de críticas y ataques, en algunos casos muy subidos de tono, el protagonista de Rosalinda contestó confirmando aún más su teoría de que Venezuela tiene un futuro prometedor. " Se enloquecen los haters con MI VERDAD y MI REALIDAD. Parece que nunca hubo niños trabajando en las calles de Venezuelay de todo el continente. Hay niños en todos los semáforos del continente, trabajando. Hay niños en Venezuela 🇻🇪 vendiendo periódicos desde que nací. VENEZUELA está en ASCENSO y existimos muchos ÁNGELES que apostamos por esta bella NACIÓN", aclaró. Fernando y su familia estarán viajando por todo el país para demostrar la supuesta mina de posibilidades que, según él, esconde su tierra. Un nuevo capítulo que pone otra vez al actor en la palestra.

