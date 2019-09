Fernando Carrillo podría ir a la cárcel si viaja a Estados Unidos

Fernando Carrillo reveló que podría ir a la carcel si pisa suelo norteamericano debido a una demanda entablada en su contra.

El venezolano confesó que su expareja, Margiolis Ramos, quien es la madre de su hijo Ángel Gabriel de 10 años, lo ha demandado por no pagar pensión alimenticia, razón por la cual tampoco puede ver a su hijo.

“Pues podría ser, porque creo que ella pagó para que me detuvieran cuando entrara al país, pero como de verdad que no es muy brillante, y lo digo con todo respeto, tiene 2 años viviendo en Estados Unidos y no habla inglés, no puede ayudar al niño a hacer tareas”, dijo a el diario El Nuevo Día.

“Nunca puedo hablar con él, no me no lo ponen a hablarme como yo sí lo hago cuando está conmigo, lo están educando y enseñando a no respetar a su papá, involucrándolo en problemas de adultos. Yo les digo a ustedes que está todo paralizado hasta que yo pueda hablar con una jueza o juez y ver cuáles son las reglas, porque aquí no se vale que nada más haya derechos para un solo lado o que haya abusos de un solo lado hacia mí o que no me respeten por teléfono”, dijo.

El actor dice que su expareja solo quiere fama.

“Para ella lo más importante en la vida es salir cinco minutos en televisión hablando mal del papá de su hijo, entonces por supuesto que no voy a volver a Estados Unidos por ahora, porque para qué voy a volver, ¿para pasar un mal trago?”.

Tal como lo hemos visto en la historia entre Marjorie De Sousa y Julián Gil, este parece ser un pleito de nunca acabar puesto que Ramos asegura que el actor no aporta un centavo para la manutención del niño e, incluso, ya no tiene comunicación con él porque lo bloqueó en su telefóno.

Margiolis Ramos está solicitando la custodia total del pequeño ante la falta de interés por parte de Fernando Carrillo por su hijo. Incluso, asegura que al actor sabe que ella no puede renovar el pasaporte sin su autorización; la cual, hasta el momento, no la quiere dar pese a que dicho documento venció hace un tiempo e impide que Ángel Gabriel realice viajes a otros países.