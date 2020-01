Fernando Carrillo luce músculos de acero y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next mezcalent Fernando Carrillo se baja los pantalones en la presentación de una obra, Angélica Vale debuta en Chicago al lado de Bibi Gaytán, Clarissa Molina de fiesta y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería ¡Abajo pantalones! Image zoom mezcalent Mientras se tomaba fotos promocionales para la obra El último día de mi vida, el actor Fernando Carrillo optó por bajarse los pantalones y posar en calzoncillos. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gran velada Image zoom Shareif Ziyadat Un día previo a los premios Grammy, la compañía Roc Nation ofreció un brunch fabuloso. Este año no fue la excepción, y celebridades como Clarissa Molina y Mozart La Para se dieron cita a la velada. 2 de 9 Applications Ver Todo Enamorados Image zoom Mezcalent Durante una pausa del concurso Mira quién baila (Univision), la actriz Sofía Castro se acercó a su novio e intercambiaron tiernas miradas. ¡Morimos de amor!. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Debut en Chicago Image zoom mezcalent Angélica Vale debutó al lado de Bibi Gaytán y María León en el musical Chicago, puesta en escena que se presenta en el Teatro Telcel en la capital mexicana y en donde dio vida a 'Mama Morton'. 4 de 9 Applications Ver Todo La eliminada de la velada Image zoom mezcalent Tras una reñida votación por parte del público, la cantante colombiana Fanny Lu resultó ser la eliminada de la competencia de baile Mira quién baila. 5 de 9 Applications Ver Todo Lleno total Image zoom Loud and Live Farruko (izq.) celebró por todo lo alto un lleno total en el American Airlines Arena de Miami. Aquí vemos al cantante junto a los empresarios Nelson Albareda, Franklin Martínez y Richard Lom. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Curvas Image zoom mezcalent Ivonne Montero luciendo sus curvas ataviada con este diminuto vestido azul en un evento de promoción de la obra El último día de mi vida. 7 de 9 Applications Ver Todo Radiante Image zoom mezcalent Dayanara Torres guapísima y muy sonriente en la tercera semana de la competencia Mira quién baila (Univision). 8 de 9 Applications Ver Todo ¡A bailar! Cortesía El cantante J Álvarez arrasó en el parque de Andalucía Valle de Cauca en Colombia para la Fiesta Andalucía. El carnaval es un evento anual de tres dias adonde la comunidad se une para celebrar con carrozas, comida, conciertos, cabalgata y mucha diversión. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

