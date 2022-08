Fernando Carrillo habla del presunto trío que tuvo con una transexual: ¿realmente sucedió? El actor no se quedó de brazos cruzados tras el rumor del presunto trío que tuvo con una modelo transexual Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo Fernando Carrillo | Credit: Fernando Carrillo/IG Aunque han pasado ya dos años, Fernando Carrillo no dejará de lado las "calumnias" que contra él se acometieron, luego de que se regara el rumor de que había participado en un trío con un transexual y Pedro Ferriz Hijar, hijo del periodista mexicano Pedro Ferriz. Ahora el actor ha hablado del tema nuevamente y contó que ya tomó cartas en el asunto. "Eso está en manos de los abogados y yo creo que alguien que miente y distorsiona cualquier tipo de realidad, pero sobre todo, miente, le hace bullying a todo el gremio artístico, inventando mentiras tan descabelladas, debería haber un castigo para alguien que calumnia", dijo Castillo en un encuentro con la prensa en Ciudad de México. Fernando Carrillo Fernando Carrillo | Credit: IG/Fernando Carrillo Anteriormente Carrillo había desmentido la información, publicada en el medio TV Notas. "Es verdaderamente triste, insólito, lo que pasa en algunos medios de comunicación, lo irresponsables que son, lo vulnerable que somos los artistas ante medios de comunicaciones tan deplorables", dijo en ese entonces en un video que distribuyó su representante a los medios de comunicación. "No crean en esta falsa nota, ni si quiera conozco a estos personajes con los que me involucran", sostuvo. El venezolano de 56 años, quien visitó su país natal a inicios de año tras más de una década sin ir, ahora habló con la prensa de su reciente incursión en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, y explicó si había tenido problemas con la comunidad cristiana por sumarse a dicha plataforma. "No, no he tenido críticas por el lado cristiano, y si de repente unas personas que quieren verlo como algo no de Dios, yo creo que lo que hay es que dejar el tabú del desnudo, una cosa es lo artístico, un desnudo cuidado, bonito, otra cosa es la pornografía, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, yo creo que si aprendiéramos a aceptarnos y no estar señalando, o perdemos el tabú por lo que es natural, por lo que es de Dios, entonces no tendríamos que ver nada con horror", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último Carrillo habló de Ángel Gabriel, el hijo que tuvo con su expareja Margiolis Ramos y a quien según ella no le ha ayudado con la manutención. "Lamentablemente le han tocado circunstancias muy distintas a las que le han tocado a Milo, pero una vez más son circunstancias que escapan a mi control, yo sé que él es un niño bello, brillante, y en algún momento le van a caer los veintes de la vida y va a entender la realidad de todo lo que pasa", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernando Carrillo habla del presunto trío que tuvo con una transexual: ¿realmente sucedió?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.