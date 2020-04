Fernando Carrillo comparte sexy foto con su joven novia: le critican y él responde Fernando Carrillo está enamorado y lo grita a los cuatro vientos. Algunos critican la diferencia de edad y el galán venezolano les responde. ¡Mira lo que dijo a sus haters! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Fernando Carrillo está enamorado y lo presume constantemente en sus redes sociales. La marcada diferencia de edad con su novia, María Gabriela, ha generado críticas en las redes, a las que el galán no ha tenido problema en responder. Carrillo compartió una fotografía sexy abrazado a la joven en una piscina natural del parque ecoturístico Cenotes Casa Tortuga de Tulum, México. “Qué lindo con su hijita”, escribió un usuario de Instagram en los comentarios de las fotos y él respondió: “Tu sabes. Y nos esperan par de hijos más. Gracias”, con emojis de besos y corazones. Image zoom Instagram - Fernando Carrillo El también modelo de 54 años famosos por sus roles en exitosas telenovelas como Rosalinda y María Isabel, conoció en México a su nueva y misteriosa pareja, de la que solo ha dicho que es artista y venezolana. En todo caso, Carillo ha dicho que la joven, de la que por ahora se desconoce la edad, es el amor de su vida. “¡Feliz TBT mi amada! Tu belleza externa es solo comparable con la belleza de tus sentimientos y tu corazón. Dios nunca le falla a su promesa y sabía que llegarías. Te amo y te amaré por siempre. Gracias”, es una de las tantas declaraciones de amor que ha hecho en público a su . Desde que el galán compartió la primera foto junto a su nueva media naranja a principios de febrero, la parejita no ha dejado de compartir sus románticos momentos en las redes haciendo caso omiso a críticas y bromas. Advertisement

Close Share options

Close View image Fernando Carrillo comparte sexy foto con su joven novia: le critican y él responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.