Fernando Carrillo escribe una carta a su hijo: "Te tienen engañado y casi secuestrado" El actor venezolano ha compartido un conmovedor texto en sus redes sociales donde le cuenta su versión de los hechos y por qué no ha podido verle. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vive uno de los momentos más dulces de su vida. Fernando Carrillo se convertirá en papá por segunda vez en los próximos meses. Él y su pareja Gaby esperan un bebé y están felices de la vida. A pesar de esta buena noticia, el actor venezolano no puede evitar sentir un halo de tristeza al no poder disfrutar de su primogénito de 11 años, Ángel Gabriel, a quien no ve desde hace un tiempo. Con la esperanza de algún día poder explicarle en persona, el intérprete le escribió una emotiva a la vez que dolorosa carta en sus redes sociales donde le da su versión de los hechos. "Amado hijo, un día de estos nos volveremos a ver, mi amor. Por ahora te tienen engañado y casi secuestrado. Expuesto a un mundo de mentiras de adultos y sus intereses", comienza el escrito. Además, en él asegura que las pasadas Navidades le negaron la posibilidad de poder verle, como en otras ocasiones. Tan solo alberga la esperanza de que algún día, cuando se haga mayor, puedan juntarse y aclararlo todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento le ha dejado saber cuánto le quiere y le extraña. "Aquí siempre tienes tu casa y a tu Papá que te ama", expresó. Ángel Gabriel es el hijo que el protagonista de Abigal tuvo con su expareja Margiolis Ramos, con quien los conflictos vienen desde hace unos años. La mamá del niño aseguró en unas declaraciones recientes a los medios que solo desea lo mejor a su ex en su nueva paternidad. "Espero que todo este amor de verdad ayude y conmueva a Fernando a ser mejor padre", aseguró en una entrevista al programa Sale el sol.

