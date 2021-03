Close

Fernando Carrillo se convierte en papá ¡por segunda vez! Horas antes del nacimiento del bebé, el actor venezolano se tomaba un video selfie mientras su esposa estaba en medio del parto. ¡Mira cómo le dio la bienvenida al pequeño Milo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Embriagado de orgullo y felicidad, el actor venezolano Fernando Carillo dio a conocer a través de las redes sociales que se convirtió en padre por segunda vez. El protagonista de exitosas telenovelas como Rosalinda y Abigail dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios y a su esposa María Gabriela Rodríguez, a quien llamó su heroína. También reveló que dieron la bienvenida al pequeño Milo este miércoles en horas de la mañana. "Gracias Dios, padre amado por el milagro y regalo de Milo que llegó hoy, miércoles 10 de marzo del 2021 a las 10:53 am en Tulum, México. Sano, hermoso y guapísimo. Su madre @mgdecandido es mi nueva heroína de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería. Gracias por sus buenos deseos de amor y vieron que lo mejor está por venir", escribió emocionado en su Instagram. Previo al nacimiento del pequeño, un Carrillo nervioso y empático compartió en Instagram un corto video en el que se escuchaba a su amada gritando de dolor en medio del parto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas horas, la pareja se mostró relajada mientras daban un paseo en los alrededores de su hogar, en Tulum, Quintana Roo. "Aquí caminando con Baby Milo", se le escucha decir al actor de 55 años, mientras que su esposa dice a la cámara: "A ver sí sale ya". La pareja dio a conocer que estaban a la espera de su primer bebé a finales del pasado septiembre, cuando ya la joven artista plástica tenía cuatro meses y medio de embarazo. Se casaron el pasado 16 de enero en Tulum, donde residen.

