Fernando Carrillo enfrenta las críticas por el rap que hizo del coronavirus Fernando Carrillo ha sido blanco de críticas luego de componer un rap sobre el COVID-19. El actor no dudó en responder a sus detractores sobre este trabajo musical. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Fernando Carrillo aceptó el reto lanzado por los cantantes Apache, Mcklopedia y Akapellah de realizar un rap para hacer conciencia sobre el coronavirus. Tras lanzar el tema, las críticas no se hicieron esperar. Ahora el actor habla al respecto. “A los que critiquen, son solo admiradores disfrazados”, mencionó Carrillo al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Es un reto de un rapero súper estrella venezolano, que se llama Apache. Él y otro rapero venezolano, Akapellah, y otro que se llama Mcklopedia. Hicieron este reto y nunca había hecho un rap”. RELACIONADO: Conoce a la nueva novia de Fernando Carrillo Image zoom El debutante de rapero considera que fue un muy buen trabajo muy digno y ya lo subió a las redes sociales. De hecho, ya planea hacer una colaboración musical con Mcklopedia. “Creo que es una de mis mejores composiciones [el rap del coronavirus]”, advirtió. “Soy muy exigente conmigo mismo; sé que no es mi campo musical, eso del rap, pero siempre se puede aprender algo en la vida y creo que quedó, la verdad, increíble”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernando Carrillo considera que está atravesando por el mejor momento de su vida y se confiesa completamente enamorado de su actual pareja sentimental, Sonia Rodríguez; incluso, asegura que “vuelvo a creer en el amor” y ya considera contraer nupcias muy pronto para formar una hermosa familia a su lado. “Mi vida está mejor que nunca; más brillante que nunca; estoy más enamorado que nunca, el amor me ataca por todas partes”, reveló. “Le mandé a hacer un anillo. No lo sé [cuando se casarán]; pero ambos tenemos ganas de hacerlo”. Advertisement

