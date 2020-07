"Este soy yo en mi peor estado físico". Fernando Carrillo comparte controversial foto de su cuerpo El actor venezolano se ha mostrado a disgusto con su cuerpo pero también dispuesto a ponerle remedio y cambiarlo. Así es su figura ahora y el reto que propone. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que tiene Fernando Carrillo es que nunca pasa desapercibido. Fue nuestro galán de galanes con sus maravillosos trabajos televisivos y sigue estando muy presente como artista. A sus papeles inolvidables hay que sumarle su físico espectacular por el que parece que los años no pasan. Sin embargo, el artista ha confesado en su más reciente publicación no estar muy contento con el estado actual de su cuerpo y se ha mostrado decidido a mejorarlo. "Este soy yo en mi peor estado físico. ¿Quieres acompañarme a ponernos en el mejor estado físico de la vida?", propone motivado. Decidido a comenzar a entrenar y mostrar los resultados cada mes durante 90 días, invita a sus seguidores a que hagan lo mismo con él de la mano y mostrando sus transformaciones con fotos. Sus admiradores, en cambio, no parecen estar muy de acuerdo y aseguran que no necesita cambiar ni un ápice de su figura. "¿Cómo que tú peor estado ? ¡Estás perfecto!", "Eres como el vino, entre más viejo más sabroso ", "Si ese es el peor, ¿como será luego de cumplir ese entrenamiento?", le han escrito algunos de sus fans. En realidad es una manera de motivar y animar a su público a que se cuide y tengan una vida sana. Él está dispuesto a hacerlo y demostrar que los cambios, con voluntad, sí son posibles. Así que ahí va ese reto. Fernando actualmente vive en Tulum, su centro neurálgico donde ha encontrado su paz y su felicidad, siempre con la disciplina como bastón. "DISCIPLINA es todo aquello que DEBEMOS hacer y que muchas veces pensamos, no QUERER o PODER hacerlas. Allí está la DIFERENCIA entre los GUERREROS y los PENDEJOS", escribió. Estaremos muy pendientes de esos cambios, aunque estamos con sus fans, ¡no los necesita!

Close Share options

Close View image "Este soy yo en mi peor estado físico". Fernando Carrillo comparte controversial foto de su cuerpo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.