¡Fernando Carrillo canceló su boda! ¿Sabes por qué? El famoso actor y cantante venezolano canceló el enlace previsto para este fin de semana con su joven novia Maria Gabriela Rodríguez, treinta años menor que él. Estos fueron los motivos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Carrillo continúa acaparando titulares a causa de temas relacionados con el corazón. El motivo esta vez es la cancelación de la boda civil con su novia Maria Gabriela Rodríguez, treinta años menor que el actor. Aunque la celebración estaba prevista en Tulum el pasado viernes, día 21 de agosto, se canceló. Así compartió el venezolano sus planes de boda el pasado 5 de mayo. “MARÍA GABRIELA mi amor, me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo. Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan cortas, en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón”, escribió hoy de lo más inspirado. “Gracias por aceptar ser MI ESPOSA y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad que nunca antes conocí o experimenté. Por lo cual te considero MI PRIMER Y VERDADERO GRAN AMOR”, afirmó excluyendo a cualquier otra mujer de su pasado. “Gracias por encontrarme. Prometo cuidarte, protegerte y amarte, en las buenas pero más aún en los momentos difíciles de la vida. Protegeré tus sueños mi BELLA DURMIENTE y defenderé nuestro amor por encima de cualquier adversidad. Eres lo más hermoso que sucedió en mi vida hasta hoy. Se que nos esperan más caminos mágicos por recorrer y descubrir JUNTOS. Te amo hasta mi último respiro y hasta el final de las olas. ¡Por siempre tuyo, amada mía y futura esposa!”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque llevan solo seis meses de relación, Carrillo no se cansa de asegurar que ella es el amor de su vida. ¿Por qué canceló su boda civil entonces? “Amo despertar a tu lado. TE AMO”, escribió en su último post. “¿Con quién quieres dormir y despertar cada día de tu vida? ¿Lo sabes? ¿O no?”. Los motivos del aplazamiento de su enlace, los relató al programa Sale el Sol: “No hay vuelos desde Argentina, mi hermano tampoco puede salir de Venezuela, mi cuñada tampoco, eso dificultó que pudiera ser este viernes”, aseguró. Después de confirmar que la boda religiosa sigue en pie para el próximo día 16 de diciembre, ahora buscan nueva fecha para el civil: “Es muy importante que estén nuestros seres queridos y va a ser algo inolvidable”.

