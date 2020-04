Fernando Carrillo se retira de la actuación por amor Fernando Carrillo se retira de la actuación luego de treinta y cuatro años de carrera. Una de las razones más poderosas para tomar esta decisión es el amor que siente por su novia. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras más de treinta años de carrera ininterrumpida, Fernando Carrillo sorprendió a todos al dar a conocer su retiro de la actuación. El actor asegura que tiene razones muy poderosas para hacer a un lado la profesión que tantos éxitos le ha dado. Una de ellas es el amor que siente por su actual novia, María Gabriela. “Desde mi divorcio, a muy temprana edad, siempre me han preguntado quién ha sido el amor de mi vida, queriendo escuchar nombres como el de Adela Noriega o una de mis protagonistas, pero siempre dije que el amor estaba por llegar y llegó. Me llegó en un momento inesperado”, confesó Carrillo al diario mexicano El Universal. “[Con] María Gabriela, mi novia, vuelvo a creer en el amor, me gustaría casarme, tener una familia, hijos, una hermosa casa en la selva; es esta la razón principal por la que me retiro”. RELACIONADO: Fernando Carrillo enfrenta las críticas por el rap que hizo del coronavirus Image zoom El protagonista de la telenovela María Isabel también emprenderá una nueva aventura profesional en el negocio de las criptomonedas como forma de inversión, la cual se convierte en la segunda razón para alejarse del medio artístico. “Morgan Shi, el millonario más importante de China, lanzó una criptomoneda al mercado llamada FF Token que está funcionando muy bien en Asia”, explicó. “Es el futuro y nuestra moneda, que es la competencia del bitcoin, es una moneda que llegará a ser el bitcoin en su momento de mayor auge, sé que podré dar felicidad a muchas personas”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, a partir del 1ro de mayo, el actor se convierte en el CEO de la compañía internacional “Fight to Fame” en México y América Latina. Esta experiencia tiene muy emocionado a Fernando Carrillo y considera que a sus 50 años se encuentra en su mejor momento. “Los 50 años me han hecho replantearme algunas cosas”, reveló. “Me apareció el amor, el amor de mi vida y siento que es el momento de devolver tantas bendiciones que sigo recibiendo y que he recibido a lo largo de mi vida”.

