Fernando Carrillo anuncia su divorcio Tras dos años de matrimonio y tres de relación sentimental con María Gabriela Rodríguez, Fernando Carrillo anunció su separación definitiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras dos años de matrimonio, Fernando Carrillo dio a conocer el divorcio de María Gabriela Rodríguez, madre de su segundo hijo, Milo. El actor decidió hacer el anuncio al lado de su ahora expareja sentimental; para ello, realizó un video donde ambos, que se notan muy felices, van vestidos de gala y viajan en una limusina. El famoso porta una camisa, chaleco y moño blanco, mientras la joven, 30 años menor que él, lleva un vestido azul. Como fondo musical, se escucha el tema "Don't stop believin'" de Journey. "A tres años de nuestra unión y dos de casados, esta pareja real ha decidido separarse y continuar el camino separados pero unidos en el amor hacia nuestro amado hijo Milo", mencionó Carrillo para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Gracias por el amor que siempre nos expresaron como pareja. No pares de creer en el amor. Dios nos lleva de la mano siempre. Amén". Las reacciones por parte de los fanáticos no se hicieron esperar ante el anuncio del intérprete de Miguel en la serie Sin miedo a la verdad. "Esto es porque seguro algo va salir en el reality El hotel de los famosos. Con alguna estuvo y antes que nos enteremos por la tele lo hace público con sutileza. Así es la vida, hay que disfrutar del amor mientras dure porque nada es eterno", dijo una usuaria. Fernando Carrillo Press Conference Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo mejor para ambos amigos y sobretodo para el hermoso Milo, que tiene unos padres maravillosos"; "Se ve muy mayor para ella 'tal vez por eso no funciono', etapas diferentes. No creo sea gay aunque use aros"; "Con un egocéntrico como tú quien no se separa", y "Lo que pasa es que la conoció cuando estaba pobre y ella lo sacó adelante hasta le dio un hijo , pero como ya despegó la dejó por su condición humilde. A él le gusta las viejas con plata", fueron otros comentarios. Hasta ahora, Fernando Carrillo no ha realizado mayores comentarios al respecto, pero en su video dio a entender que fue una separación pacífica y de mutuo acuerdo; ahora se concentra en su participación en el reality El hotel de los famosos, quizá ahí de mayores detalles al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernando Carrillo anuncia su divorcio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.