"¡Ya déjenme en paz!". Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, reivindica el vello en la axila de la mujer La joven artista de 22 años compartió un contundente mensaje a través de las redes sociales tras los cuestionamientos recibidos luego de mostrar su axila sin depilar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 22 años, Fernanda Castro, la hija mediana de Angélica Rivera y el productor de telenovelas José Alberto Castro, no deja indiferente a nadie en las redes sociales, donde su espíritu libre y rebelde brilla con luz propia por su forma tan particular de ver, sentir y vivir la vida. Alejada completamente de los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad y los medios de comunicación, la joven artista sigue sus propias reglas y las defiende con ahínco sin importar lo que piensen u opinen los demás. Así quedó demostrado una vez más este lunes a través de sus historias de Instagram, donde la hija de la exprimera dama de México aprovechó una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo junto a sus seguidores para reivindicar el vello en la axila de la mujer. "¿Desde cuándo no te depilas las axilas?", le preguntó una seguidora. "[Desde] agosto", respondió la joven junto a una foto en la que mostraba su poblada axila. Fernanda Fernanda Castro muestra su axila sin depilar | Credit: Instagram Fernanda Castro Como se veía venir, las críticas y los cuestionamientos de algunos de sus seguidores respecto a sus axilas sin depilar no se hicieron esperar, lo que terminó por colmar la paciencia de la joven. "Ya déjenme en paz güey, fíjense en la suya", expresó tajante Fernanda. "Se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como a todo el put* mundo le crece, sea algo ohhhh, mejor fíjense en algo más güey, hay gente más culera con las axilas depiladas", agregó contundente la joven ante sus más de 100 mil seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de su hermana mayor, Sofía Castro, quien es actriz; Fernanda se ha decantado por el mundo de la música, donde ha comenzado a abrirse camino. La joven puso recientemente voz a uno de los temas musicales de la exitosa telenovela de Televisa La desalmada (Univision), historia que protagonizan Livia Brito y José Ron. La canción se titula 'Cuando salga el sol' y ambienta las escenas de amor de los protagonistas.

