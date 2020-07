Raúl Méndez reta a Fernanda Castillo y ella le responde Fernanda Castillo y Raúl Méndez ¡se enfrentan! Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernanda Castillo y Raúl Méndez son los encargados de inyectar todas las noches una dosis de acción, drama y suspenso con la nueva temporada de Enemigo íntimo 2 (Telemundo). ¿Qué ha sido lo mejor de participar en esta superserie? Eso y otros secretos, nos contaron en exclusiva. ¿Cuál fue la escena que más te molestó grabar y por qué? Raúl: No puedo decir qué escena me molestó más porque tienen que ver completa la nueva temporada. Fernanda: No hay escenas que me moleste grabar. Hay unas más difíciles de hacer o más pesadas, pero cuando acabas vale la pena. ¿Cómo fue trabajar conmigo y qué aprendiste de mí? R: Contigo no trabajo, juego. [Aprendí] que no hay límites ni trazos suficientes para ahondar en cada escena y hacerla única. Image zoom Medios y Media/Getty Images ¿Y tú de mí, Fernanda? F: Trabajar contigo es lo mejor que me puede pasar. [Aprendí] tu generosidad en escena para todo aquel que comparte contigo. ¿Qué fue lo más divertido de esta producción para ti? F: Las bromas, los bailes, los juegos con los compañeros de cámara, de maquillaje, [eso es] lo que en las horas más difíciles de cansancio y presión hacían la diferencia. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? F: Prefiero no pensar en el pasado y más bien ponerme atenta para no cometer los mismos errores en el futuro. ¿Cuál ha sido el peor trabajo que has hecho y por qué? R: Asistente de mecánico de autos. Tuve que hacerlo como castigo por haber reprobado el año escolar. ¿Y el tuyo? F: No podría señalar ninguno como el peor, en cada trabajo he dado mi 100 por ciento y uno va creciendo. ¿Qué es el amor para ti? F: La respuesta para todo. ¿Cuál es tu mayor miedo? R: Tenerle miedo al miedo. ¿Por qué hay que ver Enemigo íntimo? F: Es una historia sobre uno de los lazos más poderosos: la hermandad, la sangre, la familia. R: Porque sale Fernanda Castillo, el reparto está conformado por actrices y actores, y no estrellas de televisión, y porque la historia tiene un desenlace totalmente inesperado.

