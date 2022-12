Fernanda Castillo y Erik Hayser encienden las redes con romántico momento La pareja compuesta conformada por Fernanda Castillo y Erik Hayser es una de las más sólidas del espectáculo y lo demuestran a la mejor oportunidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pareja conformada por Fernanda Castillo y Erik Hayser es una de las más sólidas del espectáculo que tiene ocho años de relación sentimental y pese a haber realizado un compromiso como pareja, en mayo de 2020, han declarado no estar interesados en una boda. Además, en diciembre de ese mismo año, se convirtieron en padres de un niño al que pusieron por nombre Liam. Ahora, este par de actores protagonizaron un momento romántico y lo dieron a conocer públicamente. Así, dieron a conocer un par de imágenes donde, bajo un rayo de sol, dejan claro el amor que los une. "Pase lo que pase", escribió Castillo para acompañar dichas imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram, "Te amo", mencionó por su parte Hayser, quien posteó otras imágenes en su perfil de la misma red social. "Hay viajes que se quedarán por siempre en mi memoria. Gracias amor Fernanda Castillo por haber construido junto a mi tantos instantes en estos días. Gracias Liam por todo. Algún día nos sentaremos a platicar y te contaré con calma lo mucho que me emocionas". Erik Hayser y Fernanda Castillo Erik Hayser y Fernanda Castillo | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas se pronunciaron ante esta muestra de cariño de los famosos. "Juntos caminando de la mano como siempre mi Erik Hayser y mi Fernanda Castillo"; "Dios bendiga esa pareja tan bella. Y le siga abriendo puertas"; "Linda pareja"; "Que hermosos. ¡¡¡Arriba el amor de pareja!!!"; "¡Son especiales! Se ve tanto amor y luz en esa foto. ¡No cambieeennn! ¡Les amamos!", y "Ay que linda pareja; se ven hermosos los adoro y admiro muchoooo", fueron otros comentarios. Fernanda Castillo y Erik Hayser continúan disfrutando de su amor, al tiempo que cuidan de su hijito y cumplen con sus respectivos compromisos profesionales.

