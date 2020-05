¡Campanas de boda! ¡Fernanda Castillo y Erik Hayser están comprometidos! La actriz de El Señor de los Cielos y el protagonista de Preso Número 1 anunciaron hoy su compromiso. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Suenan campanas de boda! Después de seis años de relación, los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser decidieron que pronto unirán sus vidas para siempre. Así lo anunciaron en redes, el publicar esta foto en blanco y negro donde podía apreciarse en primer plano un radiante anillo. ¡A buen entendedor, con pocas palabras basta!, dice el refrán. Eso pareció pensar la actriz, que escribió un escueto mensaje bajo la foto: “C O N T I G O”, mencionando el nombre de su prometido y seguido de la palabra #FE. Su relación comenzó en 2014. Desde que la pareja se conociera en unos estudios de televisión, los dos han demostrado siempre en redes un cariño constante el uno por el otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Así termina un viaje inolvidable y comienza otro llamado 2020. Que la vida nos encuentre construyendo instantes y caminando siempre hacia la misma dirección @fernandacga . Gracias por todo y por tanto. Te amo.”, decía el ahora prometido de Fernanda al comenzar este año. Todavía no trascendieron más datos de cómo se llevó a cabo la pedida ni de la fecha de la boda, pero en su instagram las felicitaciones de amigos no se hicieron esperar, incluidas las de muchas celebridades. Image zoom Erik Hayser desea feliz cumpleaños a novia Fernanda Castillo Erik Hayser/IG La cantante Dulce María les dedicó un cálido mensaje: “¡Felicidades amigos! Que sean muy felices como hasta ahora”, a lo que Fernanda contestó después de agradecerle “¡Compartimos nuestra felicidad con Vds.!” La conductora Rossana Nájera les escribió: “¡Me va a dar algo! ¡Qué felicidad! ¡Los amo tanto, tanto!” y muchos otros famosos del mundo del entretenimiento como Omar Chaparro, Aislinn Derbez, Jesús Moré, Vannesa Villela y Sandra Echeverria, entre otros, les dedicaron unas palabras para felicitar a la bella y enamorada pareja que pronto se dará el sí quiero.

Close Share options

Close View image ¡Campanas de boda! ¡Fernanda Castillo y Erik Hayser están comprometidos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.