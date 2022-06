Fernanda Castillo tiene COVID-19 La actriz Fernanda Castillo dio a conocer qué tiene COVID y cómo va su proceso de recuperación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Fernanda Castillo ha mostrado públicamente los cuidados que ha tenido para evitar contagiarse de COVID-19, no salió ilesa. Ahora, la actriz dio a conocer de manera doble que ha contraído el virus por segunda ocasión. Primero fue a través de la producción de la obra Siete veces adiós, que estelariza, donde se informó el hecho. "A pesar de las medidas sanitarias y cuidados que nuestra producción y compañía llevan a cabo, nuestra querida Fernanda Castillo ha dado positivo a COVID-19", explicó dicha producción en un comunicado. Por lo que este fin de semana el personaje de Ella será interpretado por la actriz Paulette Hernández quien ha formado parte de desde el inicio de este proyecto y cuya primera función estaba destinada a ser el próximo 19 de junio". Posteriormente, fue la intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos en publicar dicha información y pronunciarse al respecto. "Por desgracia me contagié de covid y no podré estar en las funciones de este fin de semana. Gracias a mi familia de Siete veces adiós por el apoyo y por hacerme sentir que ¡mi salud es lo más importante! ¡Los voy a extrañar muchísimo!", mencionó en su cuenta de Instagram. Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias al público que asistirá a estas funciones por su comprensión y les puedo asegurar verán una historia maravillosa y a un elenco ¡lleno de talento y polvo de estrellas!", agregó. "Gracias enormes a ti Paulette Hernández por subirte al escenario hoy para que ¡la magia pueda continuar! ¡¡¡¡Eres una reina hermosa!!!! El show debe continuar". Fernanda del Castillo aprovechó este lunes 13 de junio de 2022, para dar un reporte sobre su salud y espera regresar en breve a cumplir con sus compromisos profesionales. "Aquí estamos, mucho mejor y con ganas de pronto estar al 100% Gracias a todos por sus mensajes, su cariño y buena vibra para la recuperación de todos en mi casa", comentó en la misma red social.

