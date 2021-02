Close

Fernanda Castillo sufre otro revés en su vida: "Orando por ti" La actriz vuelve a estar preocupada por un problema de salud, esta vez de alguien a quien adora. Este fue el mensaje que compartió en sus redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2021 comenzaba con la mejor y la peor de las noticias para Fernanda Castillo. Lo recibía con su hijito Liam en brazos, pero lo hacía por poco tiempo, pues debía ser ingresada de inmediato por un grave problema de salud. Afortunadamente todo salió bien y la protagonista de Monarca volvió a casa, donde se encuentra en reposo y recuperándose. En medio de este proceso, la actriz ha recibido una triste noticia que ha compartido muy apenada con sus seguidores en Instagram. Una de las personas que más le ha apoyado en su carrera está enferma. Se trata de una de sus fieles fans de su carrera por quien la actriz ha confesado estar rezando para su pronta recuperación. "Orando por ti, mi Evelyn, y porque pronto estés bien", escribió. Image zoom Fernanda Castillo | Credit: IG/Fernanda Castillo En el mensaje se describe el actual estado de salud de la joven descrito por su hermana, ambas fans de toda la vida de la querida actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Necesita un trasplante de corazón y está en estado de coma. Ayer tuvo una cirugía, la cual la dejó en este estado. A quienes son creyentes les pido eleven una oración al cielo por ella", pidió su familiar. Image zoom Credit: IG Fernanda Castillo Un petición que Fernanda está haciendo con todo su corazón. Ella sabe lo que es estar en esa situación y también salir de ella con vida. La esperanza siempre ha de estar presente. Toda la fuerza del mundo para la familia de Evelyn y por su pronta recuperación.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fernanda Castillo sufre otro revés en su vida: "Orando por ti"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.