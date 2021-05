Fernanda Castillo sufre un nuevo problema de salud: "¿Por qué a mí?" Tras recuperarse de varias complicaciones de salud después de dar a luz, la actriz confiesa que ha sufrido un nuevo revés. Este es el momento personal que está viviendo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se puede decir que Fernanda Castillo ha cumplido el sueño de su vida: tener un príncipe, bueno dos. Su esposo Erik Hayser y su hijo Liam. Pero en ese camino hasta llegar a sus metas personales, la actriz se ha encontrado con obstáculos de salud que ha superado gracias a su fuerza y ganas de vivir. Después de dejar atrás el susto sufrido tras dar a luz y que la mantuvo en el hospital varias semanas, la protagonista de El señor de los cielos ha compartido que ha recibido un nuevo revés en términos de salud. Lo hacía en este sincero mensaje en sus redes sociales que compartía con sus grandes cómplices, sus seguidores por tantos años. "Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Por qué a mí? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?", se ha preguntado en este escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha aclarado que no se trata de coronavirus ni de problemas relacionados con el postparto, sí ha reconocido no sentirse en su mejor momento físico. La actriz superó dos infartos y otras complicaciones poco después de convertirse en mamá. "Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?", añadió. fernanda castillo sin maquillaje natural Credit: fernanda castillo instagram En estas líneas Fernanda ha querido compartir que ninguna vida es perfecta y que al otro lado también hay momentos bajos y preocupaciones. El mensaje ha sido recibido con todo el calor y amor de quienes la admiran y quieren, personas anónimas y compañeros de profesión que rápidamente le han mandado unas palabras de ánimo y aliento. Fernanda Castillo y su bebé Liam Credit: Instagram / Fernanda Castillo "Eres la mejor mamá del mundo para Liam. Dios y tu pequeño te darán la fuerza que necesitas aunque a veces pienses que no puedes más", le expresó Jessica Carrillo. "Tu mente, tu voluntad y amor es más fuerte que cualquier cosa dentro de ti misma", le compartió Manolo Cardona. Un cariño inmenso ganado a pulso gracias a sus grandes trabajos profesionales pero, sobre todo, a su calidad como ser humano. ¡Toda la fuerza para ti, Fernanda!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Fernanda Castillo sufre un nuevo problema de salud: "¿Por qué a mí?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.