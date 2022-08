¿Fernanda Castillo lista para tener un segundo bebé? Muchos se están preguntando si ya la actriz Fernanda Castillo se está preparado para darle un hermanito a su niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo y su bebé Fernanda Castillo y su bebé | Credit: Fernanda Castillo/IG El pequeño Liam casi va a cumplir dos años y a pesar de que para Fernanda Castillo no ha sido nada fácil, lo cierto es que ha disfrutado mucho de la maternidad. Por eso no pocos se están preguntando si ya la actriz mexicana y Erik Hayser se están preparado para darle un hermanito a su niño. Durante un encuentro con la prensa en la premier de Enfermo amor, su primera película luego de convertirse en madre, los periodistas quisieron saber cuándo iba a ser madre por segunda vez. "¡No! Pérame, pérame, apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas", dijo Castillo. "Creo que es la primera vez que salgo". Fernanda Castillo Fernanda Castillo y su hijo Liam | Credit: Instagram Fernanda Castillo "La verdad es que estoy disfrutando del momento de tener a mi bebé y de poderlo disfrutar, antes de que ya corra y no quiera saber nada de su mamá", añadió. Aunque la actriz no aseguró que quería tener un segundo bebé, tampoco descartó esta posibilidad. "No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos", dijo. "No me apuren, no me apuren". "Cada quién tiene que hacerlo su a su tiempo", sostuvo. "Porque al final lo cuido yo señores". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento la mexicana se está reincorporando cada vez más a su vida profesional, algo que la alegra a sobremanera y que repercute en su bebé. "Creo que también es muy sano para él que sepa que su mamá hace algo que la apasiona brutalmente que hace algo para conectar con los demás, y creo que ese es el ejemplo que le quiero dar, que sueñe con hacer cosas que le apasionen y que siga sus sueños", sostuvo. Según contó, Liam "disfruta mucho la música y ahora con (la obra) Siete veces adiós, le tocó estar muy cerca de los músicos y me parece que es una estimulación increíble para él".

