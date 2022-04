Fernanda Castillo rompe a llorar en plena entrevista: "Tal vez mañana se me acaba" La actriz, totalmente recuperada del susto de salud que vivió, abrió su corazón y compartió el momento en que su vida y su forma de verla cambiaron por completo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo siempre habla claro. Por eso, escucharla en sus entrevistas supone conocerla mucho más allá de su papel como actriz. Es directa, cercana y no esconde sus sentimientos, incluso si estos no son los más agradables. La actriz mexicana ha vivido en primera persona el contacto con la muerte, un momento crucial en su vida justo cuando acababa de dar a luz a su hijo. De eso hace ya casi año y medio, pero sigue siendo un recuerdo presente en su día a día. Y no para lamentarse de ello, sino todo lo contrario, para apreciar cada instante que comparte con su pequeño Liam, con su esposo Erik Hayser y sus seres queridos. Fernanda Castillo Credit: Instagram/Fernanda Castillo "Estoy enormemente agradecida de estar viva y también de que tal vez me haya pasado eso porque si no me hubiera pasado eso, jamás hubiera tenido yo la certeza como la tengo hoy en día de que la vida se acaba en cualquier instante, se acaba", expresó la protagonista de El señor de los cielos a Yordi Rosado en su programa de entrevistas en Youtube. "Uno tiene la idea de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o tiene que ser una cosa como que muy apoteósica... y no, yo no sentía dolor cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam, no, no sentía dolor, solo veía hacia arriba y decía: 'yo no me puedo morir porque tengo un niño de 3 semanas'", expresó emocionada. Un testimonio que jamás había compartido de esta manera pues, aunque todos sabían de su ingreso y del riesgo que corrió su vida, nunca había confesado lo que llegó a sentir en esos momentos tan críticos. Y así fue, Fernanda casi nació a la par que su hijo, en su caso por segunda vez. La vida le dio una segunda oportunidad que no piensa dejar escapar. "El enfrentarme a esta circunstancia me hizo ver las cosas desde otro lugar, valorar la cosas desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, más viva hoy, más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba", dijo con lágrimas en los ojos. Lo tiene clarísimo, ese momento de sufrimiento vivido no lo cambiaría pues, quizás, gracias a él confiesa estar viviendo "el mejor momento de mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernanda Castillo rompe a llorar en plena entrevista: "Tal vez mañana se me acaba"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.