Fernanda Castillo revela que se contagió de COVID-19 La ola de contagios de COVID-19 ocasionada por la variante Omicrón ha ocasionado que muchos famosos estén enfermos. Fernanda Castillo dio a conocer que tanto ella como sus familiares dieron positivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva ola de contagios de COVID-19 por la variante Omicrón ha ocasionado un número importante de enfermos. Así, muchos famosos han dado a conocer que ahora están en casa debido a que han contraído el virus; incluso, algunos celebridades como Maribel Guardia es la segunda ocasión ocasión que tienen esta transmisión viral, pese a tener el esquema completo de las vacunas y su respectivo refuerzo. Ahora, tocó el turno de Fernanda Castillo de dar a conocer que tanto ella como otros miembros de su familia están contagiados. "He andado un poco ausente porque resultó que tenía COVID. En las últimas pruebas que me hicieron salí positiva y, un poco, como todos en la familia tuvimos síntomas, pues nos aislamos", explicó Castillo en un video que subió en sus historias de Instagram. "Y entendimos que aunque hubiéramos salido en [las pruebas] de antígenos como negativos, seguramente estábamos positivos". Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos dio este mensaje para prevenir a las personas porque asegura que la nueva variante no se detecta tan fácilmente en una prueba convencional. "Para toda la gente que tiene síntomas, se hace un [examen] de antígenos y sale negativo, no está saliendo mucho esta nueva variante en la de antígenos. Asegúrense, háganse una PCR", advirtió. Fernanda Castillo reveló que como todos se sienten mejor, un laboratorio fue a su casa para practicarles los exámenes correspondientes y saber si ya están libres de COVID-19. De ser así, podrá retomar sus actividades profesionales. "Hoy vinieron a hacernos unas nuevas pruebas para ver si ya salimos adelante porque ya no tenemos síntomas, estamos todos bien. Pero creo que es muy importante compartir esta información de que no está saliendo esta nueva variante en las nuevas pruebas y hay que seguirnos cuidando y cuidando a los demás", concluyó.

