Fernanda Castillo revela lo difícil que es ser mamá Una reflexión sobre la maternidad dio a conocer Fernanda Castillo quien hace casi un año tuvo a su primer bebé llamado Liam. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de diciembre de 2020, Fernanda Castillo debutó como madre al dar a luz a su primer bebé, quien lleva por nombre Liam. Poco después, a causa de complicaciones postparto, la actriz estuvo hospitalizada en estado de gravedad; afortunadamente, se recuperó y ahora disfruta plenamente de su familia. Sin embargo, ni deja de reconocer que tener un nene es un asunto complicado en el que las prioridades cambian para dedicarse a los hijos, tal lo como lo hizo saber este pasado domingo cuando hizo una reflexión. "Antes el domingo era de dormir, ahora ya no. Soy mamá", escribió en una historia que dio a conocer Castillo en su cuenta de Instagram. La intérprete de Mónica Robles en la teleserie El señor de los cielos acompañó este texto con una fotografía donde muestra una cara de agobio mientras tiene la mano en la frente dando a entender que no es fácil esta ardua tarea de la maternidad, tal como menciona en su escrito. Fernanda Castillo y su bebé Liam Credit: Instagram / Fernanda Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, se trató solamente de una reflexión sobre los cambios que se deben hacer tras pasar de la soltería a tener un bebé. Pese a todo, la protagonista de la película Cuidado con lo que deseas está feliz de esta nueva etapa en su vida y lo demuestra constantemente con instantáneas donde se le ve, junto a su pareja sentimental, Erik Hayser disfrutando de su vida en familia. Fernanda Castillo Fernanda Castillo también confesó lo difícil que fue dejar a su bebé para asistir a cumplir sus obligaciones profesionales. Sin embargo, sabe combinar la carrera profesional con la maternidad.

