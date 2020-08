"Para mí será mi hermano": el emotivo mensaje de Isidrito Casillas a Fernanda Castillo El actor infantil, quien fuera hijo de Fernanda de El señor de los cielos (Telemundo), dedicó unas emotivas palabras a la actriz mexicana tras enterarse de su embarazo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo y su pareja Erik Hayser se vieron desbordados por tantas muestras de cariño tras anunciar el pasado viernes la noticia de que pronto se convertirán en padres. "Sigo leyendo cada mensaje que nos han regalado con tanto cariño y emoción al menos para agradecerles con un corazón. No tengo palabras para decirles lo que significa para nosotros tres", escribió este lunes en sus redes sociales la protagonista de Enemigo íntimo (Telemundo). Entre los miles de mensajes que recibió la reconocida actriz mexicana se encuentra uno muy especial para los incondicionales seguidores de El señor de los cielos. Hablamos de las emotivas palabras que le dedicó el niño Gabriel Bonilla, quien interpretó al hijo de Fernanda en la superserie de Telemundo que encabezó la actriz junto a Rafael Amaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño actor se mostró de lo más entusiasmado ante el embarazo de su mamá ficticia. "Así de emocionado estoy por la gran mamá que eres y la que sé que vas a ser con ese gran angelito que para mí será mi hermano o mi hermana. Te quiero mucho y quiero abrazarte", escribió Bonilla en Instagram junto a una foto de las grabaciones de El señor de los cielos. Fernanda, quien tiene más de cinco millones y medio de seguidores solo en Instagram, no tardó en reaccionar al tierno mensaje que compartió el inolvidable Isidrito Casillas. "Gracias mi niño bonito", le respondió la intérprete de 38 años. Image zoom Fernanda Castillo y Gabriel Bonilla Mezcalent; Instagram Gabriel Bonilla Aunque hace varios años que dejaron de trabajar juntos, la relación tan bonita que forjaron durante las grabaciones de la superserie como madre e hijo se mantiene intacta, como prueba este reciente intercambio de mensajes a través de las redes sociales.

