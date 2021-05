Fernanda Castillo recibe emotivo homenaje de su novio Erik Hayser En el marco de el Día de las Madres, Erik Hayser le dedicó un conmovedor mensaje a su prometida y madre de su hijo Liam, Fernanda Castillo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En México, el Día de las Madres se conmemora cada 10 de mayo. Por ello, este lunes es una fecha de celebración en dicho país y los mensajes de felicitación, regalos y reuniones familiares no se hacen esperar para festejar a quien da la vida. Así, Erik Hayser aprovechó esta ocasión para rendir un homenaje a su pareja Fernanda Castillo, quien hace unos meses dio a luz al hijo de ambos, Liam. "¡Hoy celebro a la increíble mamá que eres Fernanda Castillo! Me siento muy afortunado de ser testigo y parte de esta hermosa etapa en tu vida", escribió Hayser en su cuenta de Instagram. "Feliz día a la mamá más linda, la más amorosa... la mejor!! Feliz día de las madres, vida de mi vida". El mensaje lo acompañó con la imagen donde aparece la actriz sonriente abrazando al bebé, mientras el protagonista de la teleserie Preso No.1 la admira sonriente. A sus espaldas se puede apreciar un brillante sol. Erik Hayser Fernanda Castillo Credit: IG Erik Hayser SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este texto causó emoción en la intérprete de Mónica Robles en la emisión El señor de los cielos; la cual, no dudó en responder de inmediato a este gesto de amor por parte del padre de su niño. "Gracias amor", respondió e incluyó un corazón rojo. Cabe recordar que Fernanda Castillo sufrió serios problemas de salud a causa del parto y estuvo hospitalizada por algunas semanas. Afortunadamente, esa difícil experiencia quedó atrás y ahora disfruta por completo de su reciente maternidad. De hecho, recordó aquel momento y aprovechó esta conmemoración para felicitar a las madres primerizas. "Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras mamá", comentó en su cuenta de Instagram. "A las mamás por primera vez, como yo, las abrazo en este nuestro primer ¡Día de las Madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor mas grande y mas poderoso que puede haber! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz Día de las Madres!", concluyó.

