¡Fernanda Castillo presume bikinazo por primera vez tras dar a luz! La actriz dio la bienvenida a la primavera con su hijo Liam en un lugar paradisíaco y en un sexy traje de baño. ¡Espectacular! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya está aquí la primavera y con ella las flores y la alegría. Desde un lugar lleno de color y luz, Fernanda Castillo le daba la bienvenida con la mejor de sus sonrisas y con un bikinazo impresionante. La actriz está pasando unos días de descanso en un paraje de ensueño frente al mar y así lo ha mostrado en sus historias de Instagram. Junto a ella estaba su príncipe azul, Liam, quien dormía plácidamente en una hamaca mientras su mami tomaba unos rayitos de sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Monarca dejó ver su figura por primera vez y tres meses después de dar a luz a su chiquitín, fruto de su amor con Erik Hayser. Después de su percance de salud, Fernanda se encuentra totalmente recuperada y puede presumir de haber recuperado su figura. ¡Está estupenda!

