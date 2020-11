Close

Fernanda Castillo pide ayuda para actor de El señor de los cielos que sufrió un desafortunado accidente La actriz mexicana pidió la colaboración de sus seguidores para lograr poner en movimiento de nuevo al actor Eugenio Bartilotti, quien interpretó a 'El doc' en la superserie de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se trata de aportar su granito de arena a una causa solidaria Fernanda Castillo es la primera en levantar la mano. La actriz mexicana, quien se encuentra en la dulce espera, pidió este fin de semana la colaboración de sus casi 6 millones de seguidores de Instagram para ayudar a un compañero actor que sufrió un desafortunado accidente y necesita someterse a cuatro cirugías importantes –cadera, columna, rodilla y hombro– que no puede pagar. "Barti es mi amigo desde que empecé en esta carrera y me ha dado los consejos más importantes de mi vida. Siempre echándole ganas y dando lo mejor para los demás. Hoy Barti necesita ayuda después de un accidente que lo dejó necesitando varias cirugías que no puede pagar", comenzó explicando la inolvidable Mónica Robles de El señor de los cielos. Image zoom Carmen Aub, Iván Arana y Eugenio Bartilotti en El señor de los cielos | Credit: Instagram Eugenio Bartilotti Castillo invitó a sus seguidores a sumarse a esta causa para que su amigo y compañero, quien interpretó a 'El doc' en la citada superserie de Telemundo, pueda tener salud de nuevo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo voy a hacer todo lo que pueda por nuestro amigo, pero esta invitación es, si has visto el trabajo de Eugenio en cine, teatro o tele y te ha sacado una risa o tal vez te ha hecho llorar o simplemente eres de las personas que saben que todo en el universo vuelve si lo das con amor aunque sea a un desconocido, a que te sumes a esta ayuda para que Eugenio Bartilotti pueda tener salud de nuevo", pidió la actriz por medio de su perfil de Instagram. Image zoom Credit: Instagram Fernanda Castillo Bartilotti, quien cuenta con una reconocida trayectoria en cine, teatro y televisión, cayó hace algunos meses de un segundo piso tratando de abrir un ventanal, lo que le ocasionó importantes daños en varias partes de su cuerpo, entre ellas la cadera y la columna. El actor necesita someterse ahora a cuatro importantes cirugías para poder recuperar completamente su salud, pero desafortunadamente no cuenta con el dinero para ello.

