"No tengo palabras para expresar lo que me duele": Fernanda Castillo pierde a su ahijado La protagonista de Enemigo íntimo (Telemundo) dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, Fernanda Castillo se despidió el pasado fin de semana de su ahijado Paul Alejandro, un joven músico de 22 años que padecía insuficiencia renal crónica y a quien la actriz mexicana había amadrinado en 2018 dentro de Apadrina un Trasplante, una organización sin fines de lucro cuya misión es salvar vidas a través de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. "Ahijado uso este espacio para celebrar tu vida y el regalo enorme que me diste al dejarme conocerte y ser tu madrina, para acompañar a tu mami y a tu hermosa familia en este momento de dolor, para agradecer a Dios que nos haya dejado tenerte cerca aunque ahora no comprendamos tu partida", comenzó escribiendo Fernanda. "Eras demasiado joven y habías luchado tanto por salir de la enfermedad de tus riñones que ahora que estabas bien y con todo por delante duele la injusticia de perderte. No tengo palabras para expresar lo que me duele", lamentó la intérprete de 38 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernanda, que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, jamás imaginó que amadrinar en su día a un niño como Paul Alejandro iba a transformar tanto su vida. "Me enseñaste a pelear, a tener esperanza, a que dar a otros es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, a creer en los sueños aún en las mas difíciles circunstancias. Así voy a recordarte, como un angelito de luz que siempre va a estar conmigo", expresó la protagonista de la superserie Enemigo íntimo (Telemundo). "Gracias Paul Alejandro, tu madrina te quiere mucho. Andarás tocando música allá donde vayas y haciendo sonreír al cielo. Gracias", concluyó su mensaje Castillo.

