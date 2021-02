Close

Fernanda Castillo homenajea a la mujer que cambió su vida: "Me enseñó a pelear" Mucho más recuperada de su percance de salud, la actriz compartió un testimonio conmovedor en el que revela quién fue una de sus mayores ejemplos de lucha. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es una luchadora nata, así lo ha demostrado en los últimos acontecimientos no precisamente fáciles de su vida. Fernanda Castillo le ganaba el pulso a la adversidad y gracias a su amor a la vida salía victoriosa de un difícil capítulo de salud tras dar a luz a su hijo Liam. Ese espíritu guerrero y lleno de fortaleza, en cierta forma, lo ha heredado de una de las mujeres más importantes de su vida. Así mismo lo ha confesado en su última publicación en la que homenajea a una persona que le enseñó grandes lecciones. "TBT al personaje que me enseñó a pelear y a creer en mí", dijo sobre Mónica Robles , su memorable protagónico en la exitosa serie El señor de los cielos. La telenovela de Telemundo marcó un hito en la pantalla chica estableciendo un antes y un después en este género. Su polémica historia llena de altos y bajos terminó convirtiéndose en un fenómeno de audiencia sin precedentes en la televisión de habla hispana. En esos 7 años de aventuras, Fernanda tuvo la suerte de interpretar a este personaje duro de pelar al que le costó mucho decir adiós. "Cuando yo terminé Mónica Robles la verdad es que me dolió a mí como si fuera mío [porque] son muchos años", se sinceró la intérprete hace años con los medios tras su salida de la serie. Image zoom Fernanda Castillo fue Mónica Robles en El señor de los cielos. | Credit: Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso ya es pasado, pero un pasado bonito que ha supuesto mucho en su presente. Como acaba de revelar junto a estas fotos del corajudo personaje, Mónica le motivó a ser más fuerte en los momentos más complejos. Fernanda estará eternamente agradecida a este papel y su público lo estará siempre con ella por haberle dado su toque tan especial y haberle convertido en uno de los favoritos. ¡Gracias!

