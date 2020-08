¡Fernanda Castillo está embarazada! La actriz mexicana Fernanda Castillo anunció que espera su primer hijo junto a su prometido, el actor Erik Hayser. "Somos tres. Inmensamente felices". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo sorprendió a sus seguidores este viernes con un anuncio que finalmente confirma lo que por un tiempo se venía hablando. A través de sus redes sociales, con una sonrisa y acompañada por su futuro esposo Erik Hayser, la actriz reveló que espera su primer hijo. “Somos tres”, escribió con un corazón junto a la imagen mostrando el sonograma del bebé. “Inmensamente felices”. Por supuesto que los buenos deseos y las felicitaciones no se hicieron esperar, no solo de sus seguidores, sino de sus compañeros y colegas que esperan ansiosos la llegada del nuevo miembro de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, el confinamiento debido a la pandemia ha sido el cómplice perfecto para la vida personal de la actriz, quien suma a la felicidad de prepararse para ser la esposa del actor, tras anunciar en mayo su compromiso oficial luego de seis años juntos, el sueño realizado al convertirse en mamá, Image zoom Victor Chavez/Getty Images A principios del 2020, Hayser había negado tener planes de boda, pero tal parece que pasar la cuarentena con su novia incondicional le hizo cambiar de opinión y finalmente le propuso matrimonio. “Gracias por haberme regalado los mejores seis años de mi vida. Gracias por elegirme cada día como tu compañero de vida, por ser maestra, amiga, confidente, amante y mi más grande amor. Me emocionas. Te quiero con el alma”, escribió el actor en julio. Los actores han logrado ser una de las parejas jóvenes más estables del medio del entretenimiento, manteniendo su relación alejada del lente público desde su inicio en el 2014.

