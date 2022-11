Fernanda Castillo emociona con un emotivo momento familiar Pese a tener una agenda apretada, Fernanda Castillo nunca descuida a su familia; tal como lo demostró públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de diciembre de 2020, Fernanda Castillo y Erik Hayser se convirtieron en padres de un nene a quien llamaron Liam. Posteriormente, la actriz tuvo algunas complicaciones de salud que la pusieron al borde de la muerte. Afortunadamente, todo eso ha quedado atrás y ahora goza de buena salud; además, gusta de disfrutar los buenos momentos familiares. Por ello, la intérprete de Mónica Robles en El señor de los cielos, quiso mostrar un momento con su esposo e hijito, así como con algunos amigos. "Familia y amigos", escribió Castillo en su cuenta de Instagram. "Agradecida en todos los idiomas, David Flores-Sanchez, Ala Figueroa y Erik Hayser". Acompañó este texto con imágenes, en foto y videos, de unas vacaciones familiares en un lugar rodeado de naturaleza. En diversas instantáneas se le ve compartiendo con su pareja sentimental y su chiquito; en otras están acompañados de los mencionados amigos. Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta publicación de la famosa causó emoción entre los usuarios, quienes de pronunciaron al respecto. "La familia es la célula más importante de nuestra sociedad y los amigos son Los Ángeles que uno elige"; "La vida es bella"; "Hermososssss. Muchas felicidades y bendiciones por siempre"; "Muy bonita familia, te mereces eso y más"; "Bellas fotos. Realmente lindas. Dios me los cuide"; "Me encantan, son demasiados bellos. Amo tu familia Fer"; "Mi villana favorita en su rol mas dulce tierno de mamá abrazos y bendiciones"; "Que rápido esta creciendo ¡el niño! muchas bendiciones para toda tu familia. Abrazos", y "Disfrute mucho mi bella Fernanda Castillo la familia y amigos se disfrutan al máximo te lo mereces", fueron otros comentarios. Si bien Fernanda Castillo tiene una agenda profesional apretada, ha mencionado que su familia es prioridad y siempre se da un tiempo para estar con ella.

