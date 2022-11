Fernanda Castillo celebra el amor del actor de El señor de los cielos con actriz de la nueva versión de La madrastra Fernanda Castillo estuvo presente el fin de semana en la boda de su amigo y 'hermano de vida" Raúl Méndez con joven actriz que participa en La madrastra (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Raúl Méndez se casa con actriz de La madrastra; Fernanda Castillo | Credit: Instagram; Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Además del cariño del público, su carrera como actriz ha regalado a Fernanda Castillo amistades muy especiales, compañeros de escena que han terminado convirtiéndose en hermanos de vida. Este es el caso de Raúl Méndez, con quien la actriz mexicana ha compartido set de grabación en exitosas superseries de Telemundo como El señor de los cielos y Enemigo íntimo. El actor mexicano se casó el fin de semana con su novia, la actriz española Carmen Muga, y Castillo no dudó en acompañarlo en este día tan importante y especial para él. Raúl boda Raúl Méndez y Carmen Muga ¡se casan! | Credit: Instagram Fernanda Castillo Raúl Méndez Raúl Méndez y Carmen Muga ¡se casan! | Credit: Instagram "Este hombre bueno, generoso, sensible y buen amigo es mi hermano de vida y ayer lo acompañamos a celebrar el amor. Te adoro Raul Méndez y les deseamos lo más bonito del mundo", compartió el domingo Fernanda a través de su perfil de Instagram junto a un emotivo video en el que aparece abrazando a su amigo y 'hermano de vida' en su boda. "Gracias hermanita adorada por siempre darme tu mano y apoyarme en cada segundo y momento", no tardó en reaccionar el intérprete de 53 años a su publicación. La ceremonia contó con varios invitados del medio artístico, entre ellos la actriz mexicana Thalí García, quien fue la encargada de grabar el emotivo momento entre Castillo y Méndez. "Verlos abrazarse así fue un momento único y hermoso. No cabe duda que esta carrera también nos regala familia por elección", comentó Thalí, quien graba en México El señor de los cielos 8. ¿Quién es la novia? Raúl contrajo nupcias con Carmen Muga, una joven actriz de origen español que forma parte del elenco de la nueva versión de La madrastra, telenovela que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, con la actuación protagónica de Aracely Arámbula. Carmen Muga Carmen Muga y Aracely Arámbula en una escena de la nueva versión de La madrastra (Univision) | Credit: Mezcalent Muga da vida en este melodrama a Alba Bermejo, una española que salió de su casa muy joven y se enamoró de un tipo que terminó prostituyéndola y obligándola a robar. Durante su estancia en la prisión se hizo muy amiga de Marcia (Arámbula), quien la recibe en México y le da trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz ha dedicado románticos mensajes a su flamante esposo en las redes sociales, donde no ha dejado de presumir de su historia de amor. Carmen Muga Raúl Méndez y Carmen Muga | Credit: Instagram Carmen Muga Carmen Muga Raúl Méndez y Carmen Muga | Credit: Instagram Carmen Muga "Desde que estamos juntos has sido el espejo más bonito donde mirarme, el aprendizaje más íntimo y el apoyo más firme", escribía en agosto. Carmen Muga Raúl Méndez y Carmen Muga | Credit: Instagram Carmen Muga ¡Muchas felicidades!

