Actores de El señor de los cielos se vuelcan con Fernanda Castillo en su momento más duro Unos conocían la gravedad de su situación, mientras que otros acaban de enterarse. Pero todos enviaron su apoyo a la actriz mexicana a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de talentosa, Fernanda Castillo se ha caracterizado siempre por ser una compañera de trabajo generosa. La mayoría de actores que han trabajado con la actriz mexicana en algún proyecto, por no decir todos, guardan un hermoso recuerdo de la intérprete de 38 años. Por eso no es de extrañar que, ahora que la protagonista de exitosas superseries de Telemundo como Enemigo íntimo atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, sus redes sociales se hayan llenado de mensajes de cariño y buenos deseos de decenas de colegas de profesión, entre ellos el elenco de El señor de los cielos, historia que Fernanda encabezó durante cinco temporadas y en la que interpretó a Mónica Robles. Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien dio vida a Leonor Ballesteros. Image zoom Credit: Mezcalent Carmen Villalobos "Siempre estuviste en nuestras oraciones mi Fer hermosa. Gracias a Dios ya estás en casita con tu familia. Te queremos un montón". La actriz venezolana Sabrina Seara, quien interpretó a Esperanza Salvatierra, no tardó en desearle una pronta recuperación a su amiga. Image zoom Credit: Mezcalent Sabrina Seara "Fer pronta recuperación. Eres una guerrera y saldrán de esto. Bendiciones a los 3". El actor mexicano Jesús Moré, quien dio vida al presidente Omar Terán, reaccionó con mucha alegría al conocer que Fernanda ya está en su casa. Image zoom Credit: Mezcalent Jesús Moré "Bendito sea Dios. En mis oraciones desde hace días. Qué felicidad prima de cariño ver este post. Puras bendiciones". La actriz y cantante mexicana Gala Montes, quien fue 'Luzma' Casillas en El señor de los cielos, también envió sus mejores deseos a Fernanda. Image zoom Credit: Mezcalent Gala Montes "Mis mejores deseos siempre Fer preciosa. Te mando besos y espero que te recuperes pronto". Ximena Herrera, quien trabajó con Fernanda durante las dos primeras temporadas de El señor de los cielos, no estaba enterada de lo que le había sucedido. Image zoom Credit: Mezcalent Ximena Herrera "No tenía idea. Todas las bendiciones del mundo mi Fer. Vas a ver que te recuperas de volada al lado de tus amores". Fernanda, que tiene más de 6 millones de seguidores solo en Instagram, tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado lunes 11 de enero 'por una severa complicación tardía' de su post parto', según explicó recientemente la actriz en las redes sociales. "Fue una semana muy difícil pero hoy estoy bien, en casa y con mi familia. Gracias a Dios", informó este lunes la actriz.

