Fergie se disculpa por su interpretación del himno nacional en el Juego de Estrellas de la NBA

Fergie se disculpó tras haber recibido un sin número de críticas por su interpretación del himno nacional durante el Juego de Estrellas de la NBA (NBA All-Star Game) celebrado el pasado domingo en el Staples Center de Los Ángeles.

La exvocalista del grupo The Black Eyed Peas tuvo a su cargo cantar el himno para dar comienzo a las actividades deportivas de manera oficial. Sin embargo, la interpretación de Fergie del tema “The Star-Spangled Banner” no fue bien recibida por el público. La vocalista norteamericana intentó ponerle un estilo un poco más de jazz a la melodía, pero -al parecer- no logró la repercusión que esperaba.

La cantante presentó, por momentos tonos graves en la vocalización de la canción nacional. Inclusive, hubo un instante en el que usó uno de sus tonos más agudos. Los jugadores nos mostraron asombro. Por el contrario, se quedaron en actitud solemne. Mientras, Jimmy Kimmel, solo se limitó a sonreír casi al final de su interpretación.

No obstante, cientos de fanáticos acudieron a las redes sociales a expresar su descontento. Por eso, Fergie emitió una declaración escrita que publicó TMZ, y posteriormente reseñó People en el que expone: “Yo siempre me he sentido honrada y orgullosa de interpretar el himno nacional y anoche quise intentar algo especial para la NBA. Yo soy alguien que toma riesgos artísticamente, pero claramente esta interpretación no alcanzó el tono intentado. Yo amo este país y honestamente traté de hacer lo mejor”. Una persona que se encontraba el partido dijo a People que al principio no se escuchó mal. Sin embargo, cuando comenzó a hacer los cambios fue que decayó.