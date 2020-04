"Gracias por ser tan tú y existir en mi vida": hija de Ferdinando Valencia celebra a su papá La primogénita del actor mexicano dedicó unas emotivas palabras a su papá este miércoles a través de las redes sociales con motivo de su cumpleaños. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ferdinando Valencia no pudo celebrar este año su cumpleaños con una gran fiesta debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, pero tampoco fue algo que echara especialmente de menos. El actor mexicano, que regresa el próximo lunes 27 de abril a las pantallas de Univision como villano de la comedia romántica Como tú no hay dos, tenía a su lado su tesoro más preciado: su familia. Y eso era más que suficiente para él. "Con todo lo que necesito al lado de la familia", compartió el que fuera galán de la nueva versión de Simplemente María a través de un vídeo que publicó este miércoles en Instagram. Image zoom Ferdinando Valencia y su hija Instagram Sofía Martínez Ferdinando recibió incontables mensajes de felicitación con motivo de su cumpleaños a través de las redes sociales, entre ellos uno muy especial: el de su primogénita Sofía Martínez. La joven, fruto de una relación que mantuvo el galán de telenovelas en el pasado durante su juventud, dedicó unas emotivas palabras a su papá que consiguieron emocionar al actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumple para mi ser favorito en este planeta llamado tierra que te la quiso poner difícil para celebrarlo, pero eso no quita que te amemos inmensamente y que no te la puedas pasar como te mereces. Gracias por ser tan tú y existir en mi vida. Te amo", escribió en Instagram. La reacción de Ferdinando, quien está muy unido a su hija, no se hizo esperar. "Sabes cómo soy y sabes mejor que nadie que solo tú tienes el poder de conmoverme con solo verme a los ojos. Eres el milagro más hermoso de mi vida y cada palabra tuya siempre será especial como lo eres tú desde antes de venir", escribió el actor. "Te amo con todas mis fuerzas y las que no tengo porque tú eres mi prueba de que siempre puedo dar más". Advertisement

