Ferdinando Valencia alza la voz para defender a su mujer de las duras críticas por su físico El actor mexicano ha explotado contra quienes atacan e insultan sin piedad a Brenda Kellerman por su apariencia. Lo ha hecho en un mensaje contundente. By Teresa Aranguez

Hace unos días era Brenda Kellerman quien ponía un stop a sus detractores en redes sociales por insultarla debido al color de su piel y su pelo rizado. La actriz explicaba que recibe muchos ataques por ser sencillamente diferente y pedía con todo respeto que parasen. Ahora ha sido su pareja, Ferdinando Valencia, quien ha salido en defensa de la madre de su hijo con un mensaje claro y directo. Una cosa es tener opinión y otra atacar de forma cruel a las personas. Esto es lo que ha respondido a quienes se encargan de hacer tan desafortunados comentarios. "Siempre trato de nunca ser grosero ni ofensivo, pero sí me escriben cosas de: ¿Qué tiene ella? ¿Qué le ves a esa negra? Que se peine. De entrada me tiene a mí, tú no, ¿por qué tu coraje?", contó al programa Hoy. El papá de Tadeo aseguró sentir una gran admiración por su mujer y la forma en la que ella aborda los duros ataques hacia su persona. "Pobre gente, porque en algo tiene razón ella, es gente que vive mal consigo misma y está buscando qué ver malo de la vida", prosiguió.

Hace unas semanas a través de sus historias de Instagram Brenda se sinceraba con sus seguidores a quienes hizo partícipes de las cosas que tiene que leer y escuchar. "Yo tengo mi cabello chino, a mi me encanta mi cabello así. Si a ti no te gusta, ese es tu problema. Tenemos que aprender a respetar", expresó. Un mensaje que invita a la reflexión y a la aceptación de que todos somos iguales a pesar de las diferencias y que las decisiones o elecciones de cada uno son igual de respetables.

