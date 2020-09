Julio Iglesias cumple los 77 años con muchos planes de futuro: "Mi padre murió con 90 años" El célebre cantante español festeja su cumpleaños número 77 recordando a su padre y pensando en sus planes a futuro. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante español Julio Iglesias está de manteles largos celebrando su cumpleaños número 77, recordando una frase que le compartió su padre y haciendo planes para su futuro a pesar de su delicado estado de salud. “Cuando escribí '33 años', me acuerdo que mi padre me dijo: ‘Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida’”, escribió el legendario intérprete en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo cantando el tema. “Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana [hoy]. Mi padre tenía razón”. Al parecer y a pesar de haberse convertido en uno de los intérpretes hispanos más sobresalientes a nivel mundial, el cantante aún tiene metas por cumplir. Image zoom Julio Iglesias Eamonn McCormack/WireImage Este año había prometido regresar a los escenarios de su país tras seis años de ausencia con dos magnos conciertos. Sin embargo, la pandemia y su actual estado de salud obligaron a la cancelación de sus esperadas presentaciones, para las cuales en tan solo días se habían agotado las entradas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A principios de septiembre, el español admitió a través de sus redes sociales que ha aprovechado el confinamiento para reflexionar y recordar sobre su vida, al mismo tiempo que aclaró los rumores sobre su salud y explicó su intrigante deterioro físico que salió a relucir a través de unas fotografías. “Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio, casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa”, explicó. “En este tiempo que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes”. Esta no es la primera vez que Iglesias sufre un percance de salud. En el 2015, el cantante tuvo que ser intervenido en la zona lumbar, por lo que permaneció en reposo desatando nuevamente los rumores de una posible jubilación. Algo que pronto aclaró. “La retirada, para mí, está ligada a la muerte psíquica. La física es gravísima, pero la psíquica es morir en vida”, declaró a la prensa mexicana el año pasado. Image zoom Julio Iglesias Harry Langdon/Getty Images En sus más de 50 años de carrera, Iglesias sostiene el récord de haber vendido más de 300 millones de discos. Además, se ganó el título de rompecorazones “He tenido más mujeres de las que he merecido y millones menos de las que ustedes creen”, ha asegurado a la prensa Iglesias, quien ha estado casado dos veces y tiene nueve hijos. Lo que sí afirma es que su público es quien manda en su vida. “Soy un artista que está agradecido al 1,000 por ciento con la gente. Pertenezco a la gente hasta que me muera”, expresó a la prensa de su país a principios de este año.

