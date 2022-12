Muere Félix Greco, el famoso coreógrafo de muchas celebridades Quien marcara los pasos de grupos como Timbiriche y fuera juez del programa Mi sueño es bailar, fallecía a los 71 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes fallecía Félix Greco, el bailarín que dedicó su vida a enseñar a moverse a los famosos desde hace cuatro décadas. El puertorriqueño moría a los 71 años, según informó Televisa Espectáculos en un comunicado, tras sufrir un paro cardíaco. El famoso director artístico se desmayaba en su casa, de la que fue inmediatamente trasladado al hospital. Allí Félix perdería la vida después. Una triste noticia para el mundo del entretenimiento, al que vivió entregado desde sus comienzos, tal y como dicta su amplia trayectoria. Su carrera comienza cuando apenas era un niño de 7 años y viajaba a Nueva York para meterse en pequeños papeles de musicales como CATS. De allí se trasladó a México donde desarrollaría su profesión en su máximo esplendor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de bailar, también estuvo a cargo de las coreografías de importantes figuras de la música, como fue el caso del grupo Timbiriche y Fresas con crema. Trabajo que trasladó a escenas de baile en telenovelas para niños como Amigos por Siempre, Código F.A.M.A, Alebrijes y Rebujos, entre otras. A Félix tampoco se le resistió la televisión donde ejerció de jurado en el famoso programa del Canal Estrella TV, Mi sueño es bailar. Una importante figura del baile que seguía al pie del cañón pendiente de sus alumnos y de este arte del que ha dejado un gran legado. Que en Paz Descanse.

