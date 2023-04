El presentador Felipe Viel vive tragedia en su familia: "Hoy tristemente me toca despedirlo" El empresario y comunicador chileno dio a conocer la triste noticia que les ha golpeado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, Felipe Viel compartía una noticia muy triste. El emprendedor daba a conocer el fallecimiento de su sobrino Alfonso Pesqueira. Un duro e inesperado golpe para la familia. Felipe publicó un mensaje conmovedor acompañado de una imagen del joven, además de toda la información sobre las misas. Aunque el también conductor no ha podido estar con los suyos, ha tenido unas sentidas palabras en sus redes sociales. Felipe Viel Felipe Viel sufre dura pérdida familiar | Credit: Mezcalent "No compartí tanto como me hubiera gustado con mi sobrino Alfonso Pesqueira. Pero sé que ambos teníamos esa pasión por la música. Nos tenía tan orgullosos a todos en la familia. Hoy, tristemente me toca despedirlo a la distancia", expresó compungido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No queda más que tratar de entender los planes de Dios. Descanse en paz Poncho. Abrazo grande a toda nuestra familia en este momento", añadió. Seguidores, compañeros y amigos le transmitieron sus condolencias en mensajes en medio de este dolor. "¡Te acompaño en tus sentimientos Felipe! Descanse en Paz, Amén", le expresó Charytín Goyco. "Mi más sentido pésame", agregó el Padre Alberto Cutié.

